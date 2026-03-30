EVO KOLIKO JE BORA SANTANA ZARADIO OD 5 GODINA UČEŠĆA U RIJALITIJU: Kad se oduzmu kazne, cifra je OVOLIKA
Bora Santana dugogodišnji je učesnik rijalitija. On na ružičastoj teleleviziji u popularnom rijaliti takmičenju "Elita" prisutan već 5 godina, sada je otkrio koliko je zaradio učešćem u rijalitiju.
Kad se oduzmu kazne, Bora je čisto zaradio čak 70.000 evra. Kako je istakao, zarada bi bila mnogo veća, ali su njega kazne puno koštale.
- Za pet godina izašao sam sa 70.000 evra. Ja sam imao honorare o kojima možeš da sanjaš, ali sam izgubio sve pare. U prvoj sezoni nisam imao honorar, ali na to učešće sam najponosniji, svi tada tako ulazili jer nismo bili afirmisani kao rijaliti učesnici. Ali kasnije, na primer u mojoj četvrtoj sezoni imao sam kazne u visini prve nagrade! - rekao je Santana.
Kako je naveo najmanje kazni je imao u trećoj sezoni, jer im je produkcija zbog pandemije tada gledala kroz prste.
- Iz četvorke sam izašao sa nulom, a Maja sa 600 evra. Ali mi se sve vratilo kad sam izašao napolje kroz nove prilike za posao i zaradu - objasnio je Bora
Lepi Mića zaradio 432.000 evra
Lepi Mića je dugi niz godina deo rijalitija, a navodno je postigao dogovor sa produkcijom da na nedeljnom nivou zarađuje 1.200 evra.
Aako uspe da ostane do kraja u "Eliti 9", zaraditi ukupno 432.000 evra od rijalitija.
Miljana Kulić 300.000 evra
Miljana Kulić je nedavno diskvalifikovana iz Zadruge 9 Elite, a ovo joj nije prvi put. Kada se pogleda u prošlost, reklo bi se da nije mogla da prođe sezona, a da ona nije bila izbačena na isti način.
Ona se godinama takmičila u rijalitijima, a nedavno je otkrila i koliko je ukupno novca zaradila.
- Od "Zadruge 1" do ove sada, "Elite", zaradila sam oko 300.000 evra - rekla je Miljana Kulić nedavno kod Bokija 13
Maja Marinković 300.000 evra
Maja je u poslednjoj sezoni rijalitija "Elita 7" zaradila impresivnih 300.000 evra, kako tvrdi njen bliski saradnik. Sa mesečnim honorarom od 15.000 evra, koji je potvrdio i njen otac Taki, Maja je jedna od najplaćenijih učesnica rijalitija.
- Ja sam za osam meseci svog učešća, zaradila sebi za svoj stan koji je dupleks. Pritom, koji je uređen skroz - otkrila je Maja.
Kurir.rs