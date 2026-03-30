Sremska Mitrovica sinoć je disala kao jedno u ritmu emocije, ljubavi i bezvremenskih hitova. Jedan od najvoljenijih pevača regiona, Saša Matić, održao je veliki koncert koji je okupio publiku svih generacija i pretvorio veče u istinski muzički spektakl.

Foto: Bojan Babin/babin-photo.rs

Od prvih taktova bilo je jasno da će ovo biti noć za pamćenje. Dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je horski pevala svaku pesmu od balada koje su obeležile generacije, do novijih hitova koji su već pronašli put do srca publike.

Poseban trenutak večeri bio je kada su se hiljade svetala iz telefona podigle u vazduh, stvarajući nestvarnu atmosferu, dok su se nizali stihovi pesama koje govore o ljubavi, gubitku i nadi. Emocije su se mogle osetiti u svakom delu prostora od prvih redova do poslednjih mesta.

Saša Matić je, kao i mnogo puta do sada, pokazao zašto važi za jednog od najemotivnijih izvođača na ovim prostorima. Njegova interpretacija bila je snažna, iskrena i dirljiva, a publika mu je uzvratila gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

U jednom trenutku, vidno dirnut reakcijom publike, obratio se prisutnima:

„Sremska Mitrovice, hvala vam na ovoj energiji i ljubavi koju mi dajete iz pesme u pesmu. Ovo su trenuci zbog kojih živim i radim. Svaki vaš aplauz i svaki glas koji čujem večeras za mene imaju neprocenjivu vrednost. Nosim vas sa sobom gde god idem“, poručio je Saša Matić, a prijatelj koncerta bio je Telekom Srbija.

