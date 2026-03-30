Prošlo je skoro sedam meseci kako je preminuo pevač Halid Bešlić. Njegovi obožavaoci širom sveta i dalje se teško nose sa gubitkom legende narodne muzike, a njegov grob često posećuju i fanovi i porodica.

Domaći mediji posetili su grobno mesto pevača i tamo zatekli poruku napisanu na kamenu u obliku srca.

- Hvala što si nam pokazao kako biti dobar čovek... Dragana - piše na srcu koje je postavljeno na grob, prenosi Telegraf.

Na ovom kamenu ostavljena je i metalna verska narukvica, sa krstićem na svakoj kockici.

Poštovaoci pevačevog lika i dela obilaze njegovu večnu kuću

I posle sahrane Halida Bešlića ljudi koji su ga poznavali, fanovi i poštovaoci pevačevog lika i dela obilaze njegovu večnu kuću.

Jedan od njih je i nekadašnji estradni menadžer Marijo Softa. On nam je dostavio fotografije i snimak na kojem se vidi kako su obožavaoci ostavili poruke za muzičku legendu, koji je preminuo 7. oktobra.

Dva dana nakon sahrane, koja je obavljena 13. oktobra na groblju Bare u Sarajevu, Softa je sa majkom Ljerkom posetio grob prijatelja i za Kurir podelio detalje.

- Halida sam poznavao tačno četrdeset godina. Upoznao sam ga 1985.godine u elitnom restoranu koji je tada držala moja majka. Ja kao momčić bio sam fasciniran njegovim normalnim, pristojnim ponašanjem, a pogotovo sam voleo sve njegove pesme i od prve do zadnje ih sve znao napamet - kaže Softa i nastavlja:

Zbog Halida postao menadžer

- Halid me je mnogo voleo, a ja njega još više. Njegova ideja je bila u decembru 2003.godine da na njegovom koncertu u Zatri radim kao estradni menadžer. Tako je i bilo. Taj posao sam radio časno i pošteno dve decenije sa najvećim zvezdama bivše Jugoslavije. Halid je u najvećoj meri za to zaslužan i on će zauvek biti u mom srcu. Hvala mu na svemu što mi je dao i pomogao. Nikada mu to neću zaboraviti - kaže Softa za Kurir.

