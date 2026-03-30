Slušaj vest

Sremska Mitrovica sinoć je disala kao jedno u ritmu emocije, ljubavi i bezvremenskih hitova. Jedan od najvoljenijih pevača regiona, Saša Matić, održao je veliki koncert koji je okupio publiku svih generacija i pretvorio veče u istinski muzički spektakl.

Od prvih taktova bilo je jasno da će ovo biti noć za pamćenje. Dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je horski pevala svaku pesmu od balada koje su obeležile generacije, do novijih hitova koji su već pronašli put do srca publike.

Foto: Bojan Babin

Poseban trenutak večeri bio je kada su se hiljade svetala iz telefona podigle u vazduh, stvarajući nestvarnu atmosferu, dok su se nizali stihovi pesama koje govore o ljubavi, gubitku i nadi. Emocije su se mogle osetiti u svakom delu prostora od prvih redova do poslednjih mesta.

Saša Matić je, kao i mnogo puta do sada, pokazao zašto važi za jednog od najemotivnijih izvođača na ovim prostorima. Njegova interpretacija bila je snažna, iskrena i dirljiva, a publika mu je uzvratila gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

Foto: Bojan Babin

U jednom trenutku, vidno dirnut reakcijom publike, obratio se prisutnima:

„Sremska Mitrovice, hvala vam na ovoj energiji i ljubavi koju mi dajete iz pesme u pesmu. Ovo su trenuci zbog kojih živim i radim. Svaki vaš aplauz i svaki glas koji čujem večeras za mene imaju neprocenjivu vrednost. Nosim vas sa sobom gde god idem“, poručio je Saša Matić, a prijatelj koncerta bio je Telekom Srbija.

1/15 Vidi galeriju Spektakl Saše Matića o kom će se dugo pričati Foto: Bojan Babin

Koncert je trajao više od dva sata, ali energija nije jenjavala ni u jednom trenutku. Publika je tražila bis, a Matić se vratio na scenu i dodatno rasplamsao atmosferu, potvrdivši da između njega i publike postoji posebna, gotovo neraskidiva veza.

Spektakl Saše Matića o kom će se dugo pričati Izvor: Promo