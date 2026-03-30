U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu

Da Saša Popović nije postojao na ovom svetu, ne bi danas postojali ni mnogi pevači, a ni voditelji. Estradni mag znao je najbolje kako funkcioniše šou biznis, a to je prenosio i na svoje zaposlene.

Dragana Katić se sa osmehom prisetila Popovićevih nepredvidivih i odsečnih direktiva usred snimanja emisija.

– On je tako radio, stoji negde, gricka nešto i samo odjednom kaže: „Stop, ne! Tamara ti idi tamo, Suzana ovamo, sad ćemo ovo da uradimo, stanite ovde i reci to“ – ispričala je Dragana i dodala da je zbog glasnog govora u emisiji taj manir prenela i u svakodnevni život.

– Ulazila sam u pekaru i vikala „Hoću taj burek sa sirom!“ Nisam mogla da izađem iz tog „moda“, kada treba nešto da objasniš, treba da se dereš – priznala je kroz smeh poznata voditeljka.

Vratio ih kući kad su došle u pocepanim farmerkama

Kada je reč o stajlingu pred kamerama, Popovićeva pravila su bila više nego jasna i nisu smela da se prekrše.

– Kako smo se mi oblačile, morale smo da budemo jedinstvene, to su bili dekoltei – otkrila je Suzana Mančić u "Grand specijalu" i otkrila da joj je on bio najveća podrška kada je u javnost isplivao njen intimni snimak.

Tamara Raonić otkrila je da su jednom došle na snimanje u pocepanim farmerkama, jer je to tada bio trend, ali ih je Saša vratio.

– Prešle smo se jednom i obukle, bila je moda. Vratio nas je, a da vam ne kažem šta nam je usput i rekao – ispričala je Tamara, ističući da modni kompromisi sa Popovićem nisu postojali.

Da su pravila morala slepo da se poštuju, potvrdila je i Dragana Katić.

– Vraćao nas je, nismo obukle te farmerke. Mogla je dugačka haljina samo ako je dekoltovana i ima neki šlic – zaključila je Dragana.

Radu Manojlović skockao od glave do pete

Rada Manojlović u dukomentarcu posvećenomSaši Popoviću, prisetila se svega što je estradni mag uradio za nju. Koliko joj je pomogao da izgradi karijeru, nikada nije krila, ali je sada otkrila da ju je jednom prilikom Saša zvao i rekao da će Suzana Jovanović doći po nju da je vodi u šoping.

Popović je pozvao i saopštio joj da će Suzana doći po nju za samo petnaest minuta, sa namerom da je vodi u poznati tržni centar kako bi joj kupila garderobu, i to šta god joj se svidi!

- Ona me je uhvatila za ruku, pa me je vodila kroz sve spratove i butike, sandale neke sećam se koje su tada 2007. bile dvesta evra, to je kao sada sigurno osamsto, hiljadu evra. To je bilo preskupo za mene tad, meni je dvadeset evra bila kuća - ispričala je Rada, i dalje pod utiskom neverovatne dobrote i nesebične pomoći koju su joj Popovići pružili kada joj je bilo najteže.

