Jelena Karleuša već godinama važi za jednu od najupečatljivijih figura na regionalnoj muzičkoj sceni, a njen fizički izgled neretko je tema kako medija, tako i publike.

Prepoznatljiva po smelim modnim izborima i beskompromisnom stilu, Karleuša je izgradila vizuelni identitet koji se ne uklapa u standardne okvire estrade.

Pop zvezda godinama postavlja nove trendove, od besprekorne šminke i pažljivo stilizovane kose, do modnih kombinacija koje pomeraju granice i izazivaju reakcije. Bilo da se odluči za elegantne, svedene varijante ili ekstravagantne kostime, jasno je da svaki detalj njenog izgleda ima svoju svrhu i poruku.

Bez trunke šminke

U eri društvenih mreža, gde su standardi lepote pod konstantnim preispitivanjem, Jelena Karleuša ostaje dosledna sebi – autentična, hrabra i spremna da rizikuje.

Dok se većina poznatih ličnosti trudi da uvek budu sređeni tip-top, Jelena je hrabro objavila video snimak bez trunke šminke. Godinama je bila na meti osuda i spekulacija da je "sva plastična", a sada je otkrila kako izgleda u prirodnom izdanju.

Društvene mreže su se usijale od komentara: "Nemoj više nikada da se šminkaš, molim te", "Lepa si ko Bog", "Prelepa", "Vau", "Ko je ova devojčica", "Da li je ovo moguće?", bili su samo neki od komentara.

Komentari i osude

Komentari na društvenim mrežama i u javnosti često idu u krajnost – od divljenja do osuda. Pojedini kritičari ne propuštaju priliku da naglase kako je, po njihovom mišljenju, njen izgled „veštački“, dok njeni fanovi uzvraćaju tvrdnjama da je upravo njen autentičan pristup lepoti ono što je izdvaja od drugih.

Ipak, činjenica je da Karleuša već decenijama uspeva da održi prepoznatljiv imidž i snažno prisustvo na sceni. Njena fizička transformacija kroz godine može se posmatrati i kao deo šire slike – evolucije umetnika koji prati trendove, ali ih često i sam postavlja.

Autentičnost ispred tuđih očekivanja

Ono što se ne može osporiti jeste da iza svakog njenog pojavljivanja stoji pažljivo osmišljen vizuelni izraz, ali i samopouzdanje koje ne može da se „napravi“ estetskim korekcijama. Upravo taj stav, način na koji nosi sebe i energija koju prenosi, daju posebnu dimenziju njenom izgledu.

Na kraju, bez obzira na brojne komentare i spekulacije, mnogi se slažu u jednom – da je Jelena Karleuša, uprkos svim pričama koje je prate, žena upečatljive i prirodne lepote, koja svoju autentičnost stavlja ispred tuđih očekivanja.

Očarala turskog milijardera

Jelena Karleuša nedavno je boravila u Istanbulu, gde je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine.

Ipak, turski mediji su preneli informaciju da je pop zvezda tamo boravila zbog milijardera Sadetina Sarana, predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče, koji je potpuno odlepio za njom.

Ulje na vatru dodatno je dolila i sama Jelena jer je u intervjuu poznatom turskom novinaru pohvalila izgled Sarana, koji je svojevremeno bio u vezi i s našom Eminom Jahović, rekavši da "uopšte nije loš".

Vrag odneo šalu

Ipak, iako se Karleuša sve vreme šalila i nije mislila ništa ozbiljno, Sadetin je u sve to poverovao i potpuno odlepio za našom zvezdom, kojom je opčinjen duže vreme.

- Sadetin se već godinama loži na Jelenu. Pratio ju je i redovno joj lajkovao sve objave dok je još imala Instagram. Ona je i te kako poznata u Turskoj, tamo je i dalje svi znaju kao "jenge" (snajka, prim. aut.), s obzirom na to da je njen bivši suprug Duško Tošić igrao za fudbalski klub Bešiktaš.

Od kada je Sadetin pročitao njen intervju, koji je odjeknuo u Turskoj, i shvatio da ona uopšte zna ko je on, milijarder se svim silama trudi da je osvoji. Hteo je da je odvede na večeru, ali se Jelena u međuvremenu vratila u Beograd - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Ipak, vrag je odneo šalu i od tada Sadetin bukvalno ne ostavlja na miru Karleušu. Svaki dan joj na kućnu adresu šalje cveće i skupocene poklone. U jednoj od poruka, on joj je napisao da želi da je što pre vidi ponovo u Istanbulu i da samo kaže kad hoće da dođe. Na raspolaganje joj je stavio i svoj privatni avion. Jeleni je sve to u početku bilo simpatično, ali poznato je da ona voli mlađe muškarce i da on koliko god da je moćan, jednostavno nije njen tip - priča naš sagovornik i dodaje:

