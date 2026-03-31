Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre dve godine u 69. godini posle kraće bolesti.

I dok je naša ekipa prilikom prošlogodišnje posete večnoj kući umetnice uočila da je na spomeniku urezano pogrešno ime - "Aleksanra" umesto "Aleksandra", a koji je naknadno i oskrnavljen crnom farbom, ove godine smo odlučili da odemo do zgrade na Novom Beogradu gde je Slađana živela decenijama.

Tamo smo zatekli tužne scene napuštenog stana u prizemlju zgrade u koji, prema rečima komšije, od njene smrti 2024. niko nije ni kročio. Na vratima, na kvaci, zakačena poruka da je stan zapečaćen i da u njega ne sme da se ulazi.

Nisu je voleli

- Vidite i sve sami, šta da vam kažem? U taj stan živa duša nije ušla otkad je Slađana umrla pre dve godine. Koliko sam čuo, postoji neki spor oko nasledstva i sad sve to stoji. Ona je imala i automobil, koji je parkirala tu na parkingu pored. Znam da ga je platila 25.000 evra, to je bilo 2021. u jeku korone. Taj "audi" je u međuvremenu nestao, a niko ne zna ni ko ga je uzeo, ni gde se sad nalazi. Poštansko sanduče je puno računa, pisama i reklama, kad se prepuni, mi ispraznimo i tako. Idite samo i pogledajte s druge strane, gde joj je terasa, kako to sada izgleda - rekao nam je komšija pokojne jugoslovenske zvezde.

S njim smo se i uputili ka Slađaninoj terasi, koja je prilično zapuštena. Spoljne rolo zavese na rešetkama su pocepane, a uvelo cveće može se videti u saksijama. Na nekadašnjem Slađaninom parking-mestu ni traga od njenog luksuznog četvorotočkaša.

Podsetimo, i prilikom naše poslednje posete ovom mestu uverili smo se da su pokojnu umetnicu vrlo brzo svi zaboravili posle njene smrti.

- Nećete naći nikoga tu. Otkad je Slađana umrla i odatle jedva otišla u bolnicu, niko nije ulazio. Sve je ostalo onako kako je ona ostavila. Ko zna šta ima unutra i kakvo je stanje. Tužna je bila njena sudbina, tako je i završila. Još je tužnije što su je svi zaboravili. Ajde što s nama komšijama nije bila u dobrim odnosima, sa svima se svađala, ali što niko od njenih prijatelja ili rodbine nije došao, to je strašno. Ni sa kim nije razgovarala, mnoge je tužila i stalno je komšijama zvala policiju. Nije bila dobro već duže vreme, bolovala je od teške bolesti - rekao nam je svojevremeno prvi komšija pokojne pevačice.

Inače, osim intelektualne zaostavštine, Slađana i njena porodica imali su i dosta nekretnina koje su uglavnom nasleđene, a koje su sada, posle njene smrti, po svemu sudeći, predmet spora.

- Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi". Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Sladanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević - ispričao nam je pred dve godine naš sagovornik.

Aleksandrine turneje i koncerti su bili jako posećeni, a albumi prodavani u visokim tiražima, pa je ona samo od toga mogla komforno da živi do kraja života. Ona je sedamdesetih, pre nego što je Jugoslavija objavila singl "Au, au", u Rusiji bila je velika zvezda i tamo objavila nekoliko albuma, od kojih je jedan prodat u preko milion primeraka.

Veoma uspešna

- Njoj inostrana karijera nikada nije bila važna, jer je želela da u Srbiji bude priznata. Zato se i vratila iz Rusije kada joj je konačno omogućeno da snimi prvu ploču. Nakon uspeha ovde, ona je neko vreme živela i radila u Nemačkoj, gde je objavila uspešan album, a potom i u Japanu, gde je snimala muziku i za potrebe filma i televizije. Takođe, njena muzika je obrađivana i prevođena na druge jezike i za sve to dobijala je pristojne tantijeme prethodnih godina, znatno više nego što je dobijala novca za muziku koju je snimala u Jugoslaviji. Za pesmu "Princeza" u proseku je za izvođačka prava dobijala oko 500 evra godišnje - govorio nam je naš izvor.

Pokušali smo da dobijemo kontakt nekog od članova Slađanine porodice, ali u tome nismo uspeli. Pozvali smo njenog bliskog prijatelja i saradnika Voju Žakulu, koji je poručio da ne zna šta se desilo sa stanom i automobilom.

- Ne znam o tome ništa. Sećam se da je Slađana imala veliki strah za to gde će svi ti njeni kostimi, koje je tokom godina skupljala i o njima mnogo vodila računa, brinula se gde će da završi to njeno nasleđe... Zaista je bila pažljiva prema tome, držala je predmete u najlonima zapakovane, na klaviru su bili njeni fascinatori, krune.... Rekla mi je: "Vojo, samo ne bih volela da to jednog dana završi kao što je bilo sa kostimima Olje Ivanjicki." To ju je jako potresalo - istakao je Žakula.

