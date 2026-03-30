Maja Volk otkrila je nepoznate detalje iz privatnog života, te je ispričala situacije koje su na nju ostavila duboke traume.

Podsetila se odnosa sa bivšim suprugom i otkrila kroz kakvu je agoniju prošla.

Maja se 1985. godine se udala za stend ap komičara i saksofonistu, veterana rata u Vijetnamu, ali taj brak nije dugo trajao.

"Dva puta je pokušao da me ubije"

Maja se 1985. godine se udala za stend ap komičara i saksofonistu, veterana rata u Vijetnamu, ali taj brak nije dugo trajao.

- Osedela sam za jednu noć tamo.. Dva puta je pokušao da me ubije, držao mi je grejalicu iznad kade dok sam se kupala i ta noć je trajala, to nema kraja. To je, znači svaku reč moraš da meriš i vidiš da mu se sklapaju oči, a da drži upaljenu grejalicu iznad i znaš da ako to padne, ti si mrtav. Drugi put me je nešto davio, ali opet me je Bog sačuvao.

Maja Volk o svom životu Foto: Kurir / Zorana Jevtić

"Udajem se i znam da je kraj"

- Tada sam počela da se molim Bogu, a nisam znala kako da se molim, nisam učena, na kom jeziku, kome da se molim. Sve su to bila sada smešna pitanja, ali to ti prlazi kroz glavu. Onda sam se setila mog dede, kojeg sam mnogo volela, koji je imao krsnu slavu Miholjdan, 12. oktobar i onda sam se ja pomolila Svetom Mihailu i kako sam se pomolila, tako su stvari počele da se dešavaju - govorila je Maja za Blic i dodala:

Maja Volk (66) susrela se sa brojnim zdravstvenim, ali i ljubavnim problemima, a o porodičnom nasilju je javno govorila.

- Tada sam imala 27 godina i rešimo da napravimo svadbu u pravoslavnoj crkvi u Sidneju i naš običaj je da se gucne vino i on dobije delirijum tremens tog istog dana. Alkoholizam je alergija na alkohol i jedna kap je dovoljna da se pokrene hemijska reakcija kao što se i desilo. Ja se udajem i znam da je kraj, potpuno suludo. Odlazimo u Jugoslaviju, Stop Over u Rimu, u to vreme je Kvantas častio sedam dana. On sedi u sobi i pije, a ja lutam Rimom i ne znam, od sramote, kako da kažem i šta da kažem.

Dva čoveka u jednom

- To traje tri dana, a onda 15 dana se kaje i ja shvatam što žene žive sa takvim ljudima. Jer onom pijanom ne možeš ništa da kažeš, a onaj trezan se ne seća ničega, i ti zapravo živiš sa dva čoveka. Sreća, pa je to ludilo trajalo jako kratko, on se jedan dan iselio iz stana, to je fenomenalno, hvala mu na tome. Po zakonima nemaš pravo na razvod dve godine, jer je bitan natalitet, a puno se brakova sklapalo zbog papira. Ja sam njega razvela ovde, uzela dva advokata i rekla da mu ne znam mesto stanovanja, on siroti i ne zna da je razveden - pričala je Maja Volk svojevremeno.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova