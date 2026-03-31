Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović i njegova dugogodišnja devojka Vanja Bogdanović nedavno su okončali romansu.

Kako smo prvi i otkrili, do razlaza između njih dvoje došlo je još pre mesec dana, a glavni razlog za tu odluku je njegova želja da se u potpunosti posveti karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htela da vezu podignu na viši nivo, za šta on trenutno nije zainteresovan. Zbog toga je između njih u poslednje vreme često dolazilo do nesuglasica, pa su rešili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Prema našim novim saznanjima, od kada su njih dvoje saopštili svojim najbližima da je njihovoj ljubavi došao kraj, članovi njihovih porodica na sve načine pokušavaju da ih nagovore da se pomire i nastave tamo gde su stali. Oni smatraju da su oni kao stvoreni jedno za drugo i da je ovaj raskid samo trenutna faza, koja će proći. Sličnog mišljenja su i njihovi prijatelji, koji na sve načine pokušavaju da ih pomire, a da li će u tome i uspeti, ostaje da se vidi. Zasad Dušan i Vanja redovno održavaju kontakt, čuju se i dopisuju, ali se još nisu videli uživo.

Do Vlahovićevog komentara nismo uspeli da dođemo.

Podsetimo, Vlahović i Bogdanovićeva, koji su godinama bili u vezi, odlučili su da krenu svako svojim putem, a ovu informaciju potvrđuje i činjenica da se više ne prate na Instagramu, gde su neretko delili zajedničke fotografije.

Slavni fudbaler obrisao je sve uspomene s Vanjom iz istaknutih objava na Instagramu, dok je njoj profil zaključan, pa ne može da se proveri da li je i ona učinila isto.

Vanja se nakon raskida iz Italije vratila za Beograd, dok je srpski reprezentativac i napadač Juventusa u Torinu, gde se i dalje oporavlja od povrede. On je nedavno zadobio tešku povredu mišićno-tetivnog spoja levog aduktora. Usledila je operacija, pa je van terena bio četiri meseca.

Inače, Bogdanovićeva je iz Beograda, a mediji su ranije pisali da se ona i Dušan poznaju praktično čitav život. Njihova ljubavna priča razvila se iz dugogodišnjeg prijateljstva, a i njihove porodice su bliske.

Par je već imao jedan prekid, nakon čega su ostali u prijateljskim odnosima. Profesionalne obaveze, pre svega Vlahovićeve, bile su jedan od razloga razdvajanja. Ipak, odlučili su da svojoj ljubavi daju drugu šansu, ali se ispostavilo da ni taj pokušaj nije bio dugog veka, pa su sad ponovo stavili tačku na svoj ljubavni odnos.

