Razvod pevačice Goge Gačić od partnera i kolege Marka Gačića mesecima je glavna tema. Pevač je prevario svoju suprugu i s novom izabranicom nastavio život van porodične kuće.

I dok se javnost trenutno bavi njenim emotivnim krahom i činjenicom da ju je partner ostavio zbog konobarice iz Beča, s kojom je navodno započeo novi život, izvori bliski pevačici tvrde da sudbina ume da vrati istom merom.

Kako Kurir saznaje, Goga je još u mladosti bila akter vrlo slične situacije, samo na suprotnoj strani. Dok je živela u Nišu i krenula na studije, upustila se u vezu s muškarcem koji je već bio u braku i imao dete. Njihova romansa, kako tvrde upućeni, bila je burna i puna tenzija od samog starta.

- Goga je tada bila mlada, lepa i vrlo harizmatična, nije joj bilo teško da osvoji muškarca. On se baš zaljubio u nju i ubrzo napustio porodicu. Preselio se kod nje i zajedno su živeli u iznajmljenom stanu u Nišu. Cela ta priča tada je bila veliki skandal u tom kraju - priča izvor blizak pevačici.

Ipak, drama tu nije stala. Jedan događaj iz tog perioda i danas se prepričava među onima koji su tada bili svedoci svega. Goga je jedne večeri izašla u popularnu diskoteku u Nišu, ne sluteći da će je tražiti žena tadašnjeg partnera.

- Njegova supruga je saznala gde je Goga i odlučila da dođe da se suoče. Ušla je u klub i počela da je traži. Kad je Goga shvatila šta se dešava, nastala je panika. Nije želela skandal pred svima, pa je, prema pričama, pobegla iz diskoteke kroz protivpožarni izlaz. Ta veza je trajala i nakon toga, ali je onda Goga krenula u javni svet i toj je priči došao kraj - tvrdi naš sagovornik.

Gačićeva do puštanja ovog teksta nije odgovorila na naše pitanje.

Ovaj situacija dugo je bila glavna tema u niškim krugovima, a mnogi su tada komentarisali da je Goga "rasturila brak". Iako pevačica nikad javno nije govorila o tom periodu svog života, priče su nastavile da žive, daleko od reflektora estrade na koju je kasnije zakoračila.

Danas, godinama kasnije, čini se da se situacija na neki način okrenula. Goga je nedavno stavila tačku na brak nakon što ju je suprug, prema navodima, prevario s konobaricom iz Beča, zbog koje je i napustio zajednički život. Kako se priča, on se već preselio kod nove partnerke i započeo novi život.

Bliski izvori tvrde da je pevačica teško podnela ovaj udarac, ali da se trudi da ostane dostojanstvena i fokusirana na posao.

- Nije joj lako, ali pokušava da ide dalje. Posvetila se nastupima i karijeri, što joj je sada glavni ventil - kaže izvor.

Priča o Gogi Gačić tako dobija novu dimenziju. Od devojke koja je, kako se pričalo, nekada razdvojila porodicu, do žene koja se sada našla u ulozi ostavljene supruge.

Marko Gačić o razvodu od Goge

Pevač Marko Gačić tokom gostovanja u jednoj emisiji, govorio je o braku sa koleginicom Gogom Gačić. Marko ne krije da je suprugu prevario, a mnoge je iznenadio opravdanjem za to.

Marko je rekao kako je ženu prevario jer se od supruge udaljio, te da je smatrao da time daje deci loš primer kako prava ljubav treba da izgleda.

- Žao mi je što smo živeli određeni vremenski period tako da nismo obraćali pažnju na taj naš odnos iz razloga što su se te stvari prihvatile kao normalne. Bez emocija, bez nekih stvari koje čine jedan par. Samim tim ja nisam, to jest nismo razmišljali o tome da deci dajemo loš primer i da deca možda to gledaju kao neki normalan odnos kao što ja gledam na svoje detinjstvo i svoje odrastanje i na porodicu celokupnu - rekao je Marko, pa nastavio:

- Gde nema zagrljaja, nema poljupca, nema osmeha, nema nežnosti. Žao mi je samo zato što su deca doživela možda taj neki naš period života kao, to jest, dali smo im loš primer. To je trajalo. Kada sam shvatio da deca gledaju nešto što nije idealan par, sutra deca treba sebi da izaberu partnera, a ako razmišljaju o tom modelu i o tom periodu našeg života koji nije harmoničan nismo nigde

On je rekao kako reaguje na izjavu svog oca da je Goga ikona i njihova snaja bez obzira na to što je sin otišao.

- To jeste tako. Ta žena je prvenstveno meni rodila dvoje zlatne dece i uvek će biti majka moje dece. Prosto prihvatili smo to da smo došli dotle i da smo prosto ispustili konce i da to verovatno više, koliko god da smo mi pokušavali da to nešto se popravi...

Marko ne krije da je do razvoda došlo jer se u njegovom životu pojavila druga žena.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo. Ne, ne bih mogao da da primetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba - rekao je on, pa otkrio da li su pokušali da sačuvaju brak.

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gde smo pokušavali da rešimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspešno.

