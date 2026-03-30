Miroslav Ilić došao je na snimanje "Hajp zvezda" izuzetno raspoložen. On je odvojio vreme za razgovor s novinarima, koji je započeo na šaljim način.

Naime, nedavno su se u medijima pojavile njegove fotografije ispred Urgentnog centra, koje su zabrinule njegove fanove, a on je poručio da je dobro.

- Od sada kad god pišete moje ime ovako da napišete Miroslav Ilić Feniks, jer toliko sam za ovih 10, 15 godina bio "teško bolestan", dva puta sam i umro, da sam zaslužio da mi dodate to Feniks.

Slučaj Ace Lukasa

On je govorio i o drugim estradnim temama, pa je prokomentarisao i to što je Aca Lukas zaustavljen u subotu na aerodromu u Geteborgu, kada mu nije bio dozvoljen ulazak u zemlju u kojoj je te večeri trebalo da održi nastup.

Miroslav kaže da se on nikada našao u takvoj situaciji, ali ne vidi ništa strašno u svemu što se desilo.

- Šta je tu strašno? Nisu bili papiri u redu, Aca zadržan, vratio se u Beograd i šta tu ima.

Na konstataciju novinara da se u poslednje vreme takve situacije često dešavaju pevačima, Miroslav je poručio:

- Pazi s kim radiš.

Darko Lazić je pre nešto više od dve nedelje izgubio brata Dragana, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći. On je u petak održao prvi nastup nakon tragedije, zbog čega je naišao na brojne negativne komentrare na društvenim mrežama. Miroslav kaže da nije upućen, jer on nema nijednu društvenu mrežu.

"Gledam samo svoju firmu"

- Ja nemam ni jednu društvenu mrežu, na telefonu ni portal, pojma ja nemam šta se dešava. A to je valjda poslednjih 10, 15 godina glavni izvor informacija. Gledam svoja posla, niti koga diram, niti radim kome o glavi, niti sam bolestan da pratim sve to. Pitanja koja mi postavljaš, ja o njima nemam pojma. U svakoj nečijoj ružnoj epizodi za koju čujem saučestvujem, ali pojma nemam dalje od toga. Ja sam 1983. godine kada mi je izašla pesma "Pozdravi je, pozdravi" i napravila u Jugoslaviji to što je napravila, bio siguran da sam se kvalifikovao da istaknem svoju firmu. Od tada pa do dana današnjeg vodim računa o toj firmi i tačka. Šta ko drugi radi, ko kome, ne zanima me. Nisam gladan toga - poručio je Miroslav, pa pohvalio kandidate u "Hajp zvezdama".

- Iskreno sam iznenađen brojem i kvalitetom kandidata koje smo za ovo vreme imali. Oduševljen sam. Ima par favorita, koji su baš zreli - poručio je Ilić pre nego što je ušao u studio.