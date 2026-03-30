Takmičar "Pinkovih Zvezda" Pavle Petković optužio je Jakova Jozinovića da je zabranio da se njegov nastup u takmičenju, kada je izveo pesmu hrvatskog izvođača "Ja volim kad si tu", okači na Jutjub.

Optužba

On je napisao da za to nemaju autorska prava i negativno komentarisao Jakova kako je napravio karijeru na tuđim pesmama, a sada brani da neko njegovu pesmu u svom izvođenju negde okači.

- Milion poruka gde je moj nastup od sinoć na Jutjubu. Nema, niti će biti, nemamo autorska prava. Sad mi krivo što sam pevao prvu pesmu i u pravu je Jelena. Izgradi se na tuđoj grbači i eto sada ne daje nikome da išta igde okači - napisao je Pavle Petković na Instagram storiju.

"Nikome ništa nije zabranio"

Ovim povodom oglasio se menadžemnt Jakova Jozinovića.

- Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, želimo jasno istaknuti da Jakov Jozinović niti u jednom trenutku nije zabranio ni onemogućio izvođenje niti plasiranje na YouTube pesme „Ja volim“ u emisiji „Pinkove zvezde“. Naprotiv, kao i svakog izvođača, Jakova veseli kada se njegove pesme pevaju i izvode te uvek podržava takve izvedbe. Žao nam je što se situacija pogrešno interpretira i predstavlja javnosti na način koji ne odgovara stvarnim činjenicama - stoji u saopštenju.

Jakov Jozinović stekao je regionalnu popularnost zahvaljujući TikToku gde je objavljivao svoje izvedbe tuđih pesama. Njegov vrtoglavi uspeh do sada niko nije doživeo, pa je i pre nego što je objavio svoju autotsku pesmu imao velike koncerte.

Rekordna prodaja karata

Prošle godine u rekordnom roku je rasprodao nekoliko koncerata u MTS dvorani, a samo nekoliko meseci kasnije karte za njegove koncerte u Sava centru su planule. On će ih imati osam u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu.

Prvobitno je bilo najavljeno šest, a potom sedam nastupa, ali je zbog ogromnog interesovanja publike broj koncerata povećan na osam.

Nedavno je imao koncert u prepunom novosadskom Spensu.