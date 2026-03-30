Starleta Stanija Dobrojević nedavno je potpisala ugovor za Elitu 9, a večeras će se konačno useliti na luksuzno imanje u Šimanovcima, što će mnoge iznenaditi, a posebno njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića.

Njen ulazak zakazan je za 23 časa, a tim povodom oglasio se i Mustafa Durdžić na društvenim mrežama.

Podsetimo, Asmin je u Elitu ušao kao Stanijin partner, ali je tokom boravka odlučio da okonča njihovu vezu. Mustafa joj je sada javno poželeo sreću uz njihovu zajedničku fotografiju.

- Snajka, želim ti svu sreću! Na slici smo bivša, neostvarena snajka, Asmin i ja - napisao je Mustafa.

"Definitivno novac nije cilj mog ulaska"

Starleta Stanija Dobrojević nedavno je govorila o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo - rekla je ona, pa nastavila:

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam.

