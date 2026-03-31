Drage moje abronošice, vreme je da pretresemo malo i regionalnu estradu, koju poslednjih dana potresa nesvakidašnja afera koja je među kolegama već dobila naziv afera "šljokice", a u kojoj su, prema informacijama, učestvovali pojedini izvođači, njihovi menadžeri, kao i - verovali ili ne - jedan samozvani estradni astrolog.



Sve je počelo kad je pevač narodne muzike, zvaćemo ga Zmaj Zmajević, prijavio da mu je nestalo čak 12 kilograma scenografskih šljokica, koje su, kako tvrdi, bile "ključne za njegov umetnički izraz i emocionalni doživljaj publike".



Istraga je, prema izvorima bliskim organizatorima, brzo skrenula u neočekivanom pravcu. U priču su se umešali menadžerka Mini, koja je navodno organizovala "tajni otkup šljokica po povlašćenim cenama", kao i pevač zabavne muzike Bumerang, koji je, kako se sumnja, iste te šljokice preprodavao kao "autentične suze s koncerata". Poseban obrt dogodio se kad se u celu priču uključio i astrolog, nazovimo ga Retrogradni, koji je, prema tvrdnjama svedoka, savetovao učesnike da je "idealno vreme za nestanak šljokica kad je Merkur u haosu, a publika u kafani".

- Rekao mi je da će publika više ceniti emociju ako nema distrakcija - izjavio je Zmajević, dodajući da sada razmatra da nastupe održava "u mraku, za svaki slučaj".



Organizatori događaja tvrde da su primetili nepravilnosti tek kad je jedna pevačica, koja je želela da ostane anonimna, izašla na binu i umesto šljokica bila posuta pirinčem.