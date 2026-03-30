Influenserka Valentina Pavlović, javnosti poznata i po tome što objavljuje sadržaj na sajtovima za odrasle, oglasila se o navodnom nasilju koje je doživela od tiktokera Luke Obradovića, poznatijeg kao Luka Silni. Društvene mreže su se usijale, zatim se i on obratio svojoj publici povodom ovih optužbi.

Valentina je šokirala javnost tvrdnjama da ju je Luka Silni navodno udario pesnicom o glavu, a potom dodala da ga je i finansirala.

- Luka Silni me udario pesnicom u glavu. Tako se ponaša prema devojci koja ga je finansirala. Tako vam je kad date dečku za tri nedelje "veze" preko 1.500 evra. Ne budite glupe i ne finansirajte momke kao ja! - rekla je Valentina na svom Tiktok nalogu.

Luka Silni se oglasio nakon što sto ga jeValentina optužila za batine
Valentina Pavlović o nasilju koje je navodno doživela od Luke Silnog

Luka joj javno odgovorio na optužbe

- Evo da se oglasim povodom situacije gde sam optužen za fizičko nasilje nad OF ribom. Vidim da pokušavaju manipulacijom da mi upropaste život, ali ja to neću dozvoliti. Osumnjičena je više puta dolazila za moj sto, šamarala me, gađala čašama i polivala alkoholom mene i moju sadašnju devojku po glavi - izjavio je Luka, pa dodao:

Naravno, ja IQ 200 sam provalio da transvestiti i k***e iz njenog separa snimaju svaki pokušaj napada od strane nje, kako bi imala sadržaj da ispromoviše svoj Onlyfans. Već posle treće prolivene čaše viskija po mojoj glavi i glavi moje devojke, četvrti put kad je prilazila da nas polije, gurnuo sam je rukom.

Luka silni se oglasio o navodima da je udario Valentinu Pavlović

- Nažalost, ona je 1,50 i moja ruka je završila u njenoj faci. Ponavljam, nisam je nabo pesnicom u glavu iz sve snage, nego sam je gurnuo da nas ne bi polila - tvrdi Luka.

 Evo kako je Luka Silni postao poznat

Podsećamo, Luka je za kratko vreme postao poznat zahvaljući viralnim Tiktok videima, na osnovu kojih zarađuje, a ono što ga razlikuje od drugih influensera je ljubav prema sportu, MMA borilačkim veštinama, gde je pokazao značajno umeće.

Ovako je Luka Silni nekad izgledao:

Luka Silni

Kao i sve njegove kolege u svetu društvenih mrežai on je imao ispade na ivici vulgarnosti, a poslednji zahvaljujući kome je postao još prepoznatljiviji je bio kada se jedna devojka u toku snimanja obnažila i pokazala mu grudi, o čemu su brojali svi fanovi tada.

Luka Silni