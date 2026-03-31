Nakon tragične smrti Stele Savić prošle nedelje, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru, Kristijan Golubović najavio je pokretanje pravne borbe za njenu imovinu, tvrdeći da na to ima legitimno pravo. Istovremeno, oštro je odbacio optužbe da je na bilo koji način odgovoran za njenu smrt.

Razjasnio situaciju

Golubović ističe da je sa porodicom Savić povezan još od detinjstva i da je sa Stelom poslednje četiri godine uložio 58.300 evra, kao i da mu njeni roditelji duguju 28.000. Kako navodi, njihovo prijateljstvo trajalo je decenijama, tokom kojih joj je, prema sopstvenim rečima, pomagao finansijski i lično, naročito u teškim periodima njenog života.

Kristijan Golubović tužan zbog preminule prijateljice

Evocirao uspomene

Na početku, Golubović govori o sporu oko imovine i tvrdi da postoje svedoci i pokušaji da se Steli oduzme pravo na stanovanje:

- Mentoli su potegli pitanje imovine, ja ću objaviti šta je istina. Pored mene je svedok, čovek kod kojeg je Stela živela zadnje četiri godine, a gde smo je premestili iz porodične kuće koju žele da joj otmu komšije iz čista mira. Tvrdili su da nije tu, hteli su da joj otmu stanarsko pravo, što su donekle i uspeli prvostepenom presudom - priča Kristijan.

Zatim se vraća u detinjstvo i opisuje kako je upoznao porodicu Savić i Stelu:

- Porodicu Savić sam upoznao kao mali, sa šest godina kada sam njenog oca najeminentnijeg skulptora, vajara, inače Meštovićevog kuma gađao baterijama sa zgrade pored gde je živela Bebi Dol i moj najbolji drug. Posle tri godine upoznajem Stelu koja je bila jedna od najatraktivnijih devojka u kraju. Voleo sam Stelu jer je sa mnom bila u delima, a i u zlodelima. Ona se pokazala kao veliki drug, nije bila cinkara, nije nameštala ljude. Ona nije izdala prijatelja, dokazala je lojalnost i za mene je ona zauvek u srcu. Bila je ortak, žena zmaj. Onda se istetovirala, tetovirala je i mene i moje drugare.

U nastavku opisuje njen život i probleme sa kojima se suočavala:

- U ovoj kući gde se ja sad nalazim je živela cela njena porodica od pradede, pa do nje danas. Nažalost, godinama je koristila teške supstance, pljačkali su je. Ta žena je jedina u istoriji koja je pobegla iz policijskih kola. Treći put je zatvorila policijsku patrolu u svoju kuću i pobegla. To je anegdota da Stela Savić muriju vuče za nos i mi smo je gledali kao bandita - otkriva Golubović.

Teška sudbina

Stela Savić završila tragično

Govori i o porodičnim tragedijama koje su je zadesile:

- Njena braća su, nažalost, nastradala, svako na svoj način. Jedna tragedija da devojčica ostane bez tri brata zaštitnika.Zbog svog anomalnog života Stela je u ovu sobu odakle ti dajem intervju dovodila narkomane.

Zatim detaljno opisuje situacije u kojima joj je, kako tvrdi, spasavao život.

- Jednom se predozirala i zvali su me iz komšiluka. Bila je polumrtva. Čak sam joj dva rebra u reanimaciji polomio da je povratim i tada sam joj spasio život. Poslednjih dvadeset godina smo je reanimarila na ulici, autobusima, barem 50 puta. Ne samo ja, nego i Miša Paskulov i dva njena ljubavnika. Možeš da zamisliš naše traume da voljeno biće vratiš u život - govori on.

Ulazi u sve detalje

U jednom delu iznosi i lične utiske i strahove vezane za njen život:

- Bavila se magijama, mislim da je na sebe i braću navukla prokletstvo.Ja u njenoj kući uvek osećam prisutvo nekog. Uvek se ježim imam strahove, a ne bojim se nijedne nečasne sile.

Ponovo se vraća na spor oko imovine i odnose sa komšijama:

- Stanari su hteli da je isteraju odavde na silu. Treba da im je na čast, ali i upozorenje od mene jer ću braniti životom sve što Stela ima iako meni ništa ne treba i do moje smrti ništa neću prebaciti na mene, ali oni neće to dobiti jer su želeli da otmu. To je svega nekih 30.000 evra. To je kuća sa dvorištem, jako lepa i starinska.

Jedan vlasnik placa je u Švedskoj, druga je baba koja se i dan danas šminka. I oni je tužakaju da bi mogli da prodaju investitoru Stelin deo. Nikad nisu ništa očistili, ovde je bilo leglo narkomana, oko 400 špriceva sam izbacio iz dvorišta, spasio malo imovine i skulptura što je njen otac pravio i držao Stelu kao malo vode na dlanu.

Kristijan Golubović

Potom iznosi finansijske detalje i dugovanja:

- Za dvadeset godina sam dao previše para. Njeni roditelji su mi ostali dužni preko 28.000 evra. Niti sam joj to ikad tažio, niti bi mogla da mi vrati. Njoj sam dao za održavanje, tablete, hranu, oblačenje, negu, slatkiše 58.300 evra poslednje četiri godina, u dinar imam svaku fakturu. Zadnjih sedam dana sam potrošio 3.420 evra na sahranu, odor, administraciju. Niko nije Steli platio grob u koji sam je spustio. Za sve imam račune. Moja moralna dužnost bila je da je čestito spustim u grob. Na sahrani je bilo osam ljudi, a pet je bilo zbog mene. To je najskromnija sahrana.

Zatim se osvrće na imovinu i lične stvari.

- U ovoj kući su moje vredne stvari. Ja sam stavio bravu da ne može niko da uđe. Sva prava imam da raspolažem njenom imovinom. Ja ne mogu da uzmem samo što sam dao. Moj odnos sa mojom suprugom je iskvaren zbog osoba kao što je Stela. Moja Kristina nije toliko humana prema narkomanima kao ja. Znate li šta je kada vi dajete po 50, 100, 200 ili 2000 evra i to u nepovrat. Imam video zapis kako dajem pare, svaku priznanicu, fakturu, sad bi dao sve da ona ustane iz groba. Ali ne može i sada je spasi ono što možeš - tvrdi on.

Zaključak

Zatim govori o pravnim aspektima i nemogućnosti da formalizuju dogovore:

- Teško da ja mogu da dobijem obeštećenje za sve što sam uložio. Niko ne pita što sam sačuvao skulpturu njenog oca. A ne komentari on je ubio zbog stana. Mi nikad nismo mogli da odemo kod notara dvesta metara jer ona nikad nije ni bila svesna. Ja imam i usmeno i pismeno da sam ja bio njen legitimni staratelj za bilo šta da se njoj desi. Imam dokumentovano da mi je rekla da posle njene smrti mogu da raspolažem.

Nekad je nisam viđao po dve godine, ali moji drugovi su joj u moje ime donosili novac, hranu i moja Kristina je oblačila,a sestra radila pedikir i farbala kosu. Hranila se u mom restoranu. Neću da dozvolim ljudima koji hoće ovo njeno da uzmu, a nisu prstom mrdnuli po cenu da me milicija u komadima nosi iz ovog dvorišta. Boriću se i promeniću zakon u Srbiji samo da drugome ne dam. Ima da napravim muzej od ovog dvorišta, a neće mi investitori praviti apartmane za starlete i da posipaju koske porodice Savić- zaključuje Kristijan.