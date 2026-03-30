Mesec mart za Orkestar Danijela protekao je u znaku velikih scena, važnih događaja i snažnih umetničkih poruka koje su istovremeno odjekivale na dva kontinenta. Dok Danijela boravi u Njujorku, predstavljajući srpsku muzičku tradiciju na međunarodnoj sceni, orkestar paralelno niže zapažene nastupe širom Evrope i Srbije, potvrđujući da muzika zaista ne poznaje granice.

U Sjedinjenim Američkim Državama, Danijela je bila deo obeležavanja Međunarodnog dana žena u okviru događaja održanog u Generalnom konzulatu Indije u Njujorku. Ovaj svečani program bio je posvećen istaknutim ženama koje svojim radom ostavljaju trag u nauci, umetnosti i društvu, a Danijela je svojim nastupom unela autentičan duh srpske tradicije i prepoznatljiv zvuk trube na ovu značajnu međunarodnu scenu.

Boraveći u Njujorku, Danijela je prisustvovala i koncertu Simfonijskog orkestra Ujedinjenih nacija „Global Women in Music”, pružajući podršku srpskim umetnicama i kompozitorkama i dodatno potvrđujući svoju posvećenost osnaživanju žena u svetu muzike.



Za to vreme, u Evropi, Orkestar Danijela nastavio je svoju koncertnu aktivnost nastupom u Cirihu, gde su zajedno sa folklornim ansamblima predstavili bogatstvo srpskog muzičkog nasleđa. Kroz izvođenje i igru srpskog kola, publika je imala priliku da doživi tradiciju u savremenom izvođačkom kontekstu koji orkestar neguje.

Nakon uspešnog nastupa u inostranstvu, povratak pred domaću publiku obeležilo je energično gostovanje na drugom solističkom koncertu Magla benda u Sava Centru. Bila je to idealna prilika da publika oseti deo atmosfere koja ih očekuje na narednom susretu – trećem koncertu u nizu ovog slavnog benda, zakazanom za 6. april na istoj sceni.

Poseban trenutak koncerta bila je savremena adaptacija numere „Izgubljeno jagnje”, izvedena kroz specifičan scenski performans

koji je publici omogućio neposredan kontakt sa muzičkim nasleđem i njegovim savremenu interpretaciju. Publika je, zajedno sa frontmenom benda Vladom Savićem, zaigrala uz temperamentni ritam, dok je dodatnu dinamiku večeri doneo i izlazak na scenu Ivana Kurtića, sa kojim su izvedene još dve numere i publici priredili upečatljiv koncertni trenutak.