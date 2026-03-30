BRAT FILIPA ŽIVOJINOVIĆA POSTAO OTAC! Evo koje moćno ime su Mario Nakić i njegova žena dali ćerki
Brat Filipa Živojinovića, Mario Nakić, postao je otac, a srećnu vest podelila je njihova majka Zorica Nakić emotivnom objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji sa proslave može se videti bela majica sa natpisom i nežnom ilustracijom bebe, koja je ujedno otkrila i ime novorođene devojčice.
Ponosni roditelji odlučili su da svojoj ćerki daju ime Matea, a ova radosna vest brzo je ganula pratioce i prijatelje porodice, koji su u komentarima slali čestitke i tople želje.
Na majici je stajalo: "Od danas Matein tata", a jasno je da su Mario i njegova supruga Lena danas ispunjeni najvećom srećom.
Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.
Podsetimo, Mario je za Dan zaljubljenih 2024. godine prvi put podelio slike sa devojkom, teniserkom Lenom Karlovčan. Radi se o 20-godišnjoj igračici, trenutno nerangiranoj na WTA listi, a u svojoj karijeri je više igrala u konkurenciji dubla nego u singlu.
Značenje imena Matea?
Varijanta muškog imena Mateja.Ime hebrejskog porijekla izvedeno od starohebrejskog imena "Mattitjah" (hebrejski) što u prevodu znači "dаr Božji".