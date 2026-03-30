"NATPIS NA NADGROBNOM SPOMENIKU NE OPRAŠTAM NIKOME!" Muž je javno prevario, a ona sad šokirala šokirala objavom: "Vreme je jednostavno isteklo" (FOTO)
Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kija Kockar, poznata po svojoj otvorenosti, ponovo je izazvala pažnju na društvenim mrežama.
Na Instagramu je podelila svoja razmišljanja o tome šta želi nakon smrti.
Kija je otkrila da bi želela da bude kremirana i da ne želi nadgrobni spomenik. Ipak, ako bi promenila mišljenje, na njenom eventualnom grobu mogla bi stajati provokativna poruka:
„Želim da budem kremirana i ne planiram spomenik. Ali ako se predomislim, pisaće: ‘Ne opraštam nikome, vreme je jednostavno isteklo. Je**te se svi. Da, i ti.’“
Kija iznenadila: "Inicirala sam oba razvoda"
Ona se, inače, još jednom osvrnula na kraj bračne zajednice sa folkerom Slobom Radanovićem, koji ju je u pomenutom rijalitiju prevario sa Lunom Đogani.
- Prva sam žena u mojoj lozi koja je inicirala oba razvoda, nije bio obrnut slučaj - pohvalila se Kija Kockar na društvenim mrežama, koja je od pevača Slobe Radanovića svojevremeno zahtevala da se razvedu i zakonski i crkveno.
Kiji verenik ostavlja poruke
Kija Kockar je, podsetimo, nedavno dobila kutiju punu ruža na kojoj je bila zakačena poruka: "Srećan 8. mart ljubavi moja. Voli te tvoj budući suprug".
Ona je odmah sve dokumentovala na Instagramu i napisala da se iznenadila jer dok nije dobila ovaj buket nije ni znala da postoje ruže u boji lavande.