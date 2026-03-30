Dugo se pričalo i pisalo da će starleta Stanija Dobrojević ponovo ući u rijaliti, a večeras konačno možemo da ispratimo njen ulazak na imanje u Šimanovima u Elitu 9.

- Do poslednjeg momenta sam bila za to da ne uđem, ali evo, potpisala sam. Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalni događaj, ali ništa nećemo otkrivati - rekla je Dobrojevićeva

Priprema i velike promene

Nekoliko sati pred ulazak u Elitu 9 objavila je kako izgledaju njene poslednje prirpeme. Na svom Instagram nalogu okačila je fotografiju na kojoj pozira u krem kompletu dok sve na njoj puca. Možemo da primetimo da je promenila frizuru, pa umesto crnokose Stanije kakvu svi znamo, vidimo Staniju sa dugom plavom kosom i kikicama.

Na dnu slike napisala je "Poslednje pripreme".

Stanija Dobrojević poslednje pripreme pred ulazak u Elitu 9 Foto: Printscreen

Najveći honorar u istoriji rijalitija

Starleta je istakla da će njen honorar za učešće biti najveći u istoriji rijalitija, ali da ne planira dugo da se zadržava.

- Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - ispričala je ona ranije za Blic.

Filip Car se oglasio povodom Stanijinog ulaska

Mislim da je Stanijin ulazak prava stvar i da će mnogo elitari odmah da padnu u trans - istakao je Filip Car bez dlake na jeziku, najavljujući neviđeni haos u "Eliti".

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste njegova izjava o konačnom razrešenju drame koja intrigira gledaoce.

- Mislim da je vreme da se raščivija agonija koja traje tri godine. Svakako za nas gledaoce pun pogodak, uživaćemo - poručio je Filip u svom obraćanju, prenosi "Pink".

