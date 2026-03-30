Aca Lukas je u subotu, 28.03, doživeo neprijatno iznenađenje na aerodromu u Geteborgu, gde ga je granična policija zaustavila i sprovela detaljnu kontrolu putnika, da bi mu potom zabranili ulazak u zemlju, što je njegov menadžer, Saša Mirković okarakterisao kao nameštaljku.

Sada, nekoliko dana posle incidenta, folker se po prvi put pojavio u javnosti, stigao je na snimanje emisije "Hajp zvezda". Prošao je pored novinara dok je razgovarao telefonom, a mediji su tako ostali uskraćeni za bilo kakvu izjavu.

Saša Mirković: Klasična nameštaljka

I vlasnik Hypa Saša Mirković oglasio se na svom Instagram profilu povodom ove informacije.

"Ja sam kriv što nisam zabranio odlazak benda i Ace Lukasa u Švedsku. Poverovao sam saradnicima iz Holandije da je sve u redu sa dozvolama za rad. Naknadno sam čuo da je Rasta izašao u Kopenhagenu (Danska) i u Švedsku otišao kolima, tako da nije imao kontrolu papira. Lukas je sa članovima benda leteo do Geteborga jer nismo sumnjali u saradnike. Ovo je klasična nameštaljka ali će se advokatski timovi baviti ovim.“

"Tužićemo organizatora"

Pidsetimo, Lukas se tad oglasio i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

„Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata“, rekao je Lukas za Hype.

Umesto spektakla, publika je ostala bez koncerta, a Lukas najavljuje pravnu akciju protiv odgovornih.

