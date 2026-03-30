Nastao je opšti skandal nakon što je učesnik u takmičenju "Pinkove Zvezde" izjavio da mu je Jakov Jozinović zabranio da na Jutjub nalogu objavi isečak iz emisije gde peva njegovu pesmu "Ja volim".

Kako je ova vest uzburkala javnost, oglasila se i pevačica Milica Ristić i iznela svoje mišljenje.

Pevačica osula paljbu po mlađem kolegi

"Za sve nas koji hejtujemo J.J." napisala je ona uz emotikone koji plaču od smeha ispod objave gde piše "Ako sam dobro shvatila, Jakov Jozinović koji je sve dvorane napunio tuđim pesmama, ne dozvoljava kamere svoje jedne i jedine pesme".

Oglasio se menadžment Jakova Jozinovića

- Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, želimo jasno istaknuti da Jakov Jozinović niti u jednom trenutku nije zabranio ni onemogućio izvođenje niti plasiranje na YouTube pesme „Ja volim“ u emisiji „Pinkove zvezde“. Naprotiv, kao i svakog izvođača, Jakova veseli kada se njegove pesme pevaju i izvode te uvek podržava takve izvedbe.

Žao nam je što se situacija pogrešno interpretira i predstavlja javnosti na način koji ne odgovara stvarnim činjenicama - obrazložili su oni u saopštenju.

Proslavio se preko noći

Podsećamo, Jakov Jozinović je jako brzo doživeo uspon u muzičkoj karijeri. Iako jako mlad, već je rasprodao sedam koncerata u Sava Centru, a najavljen je i osmi. Talenat dvadesetogodišnjeg Jakova Jazinovića je postao viralan nakon što je privukao pažnju na Tiktoku snimajući kavere ikoničnih numera sa naših prostora. Još prošle godine je nastupao u krcatoj MTS dvorani, kao i na Spensu.

