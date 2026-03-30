Večeras konačno očekujemo ulazak poznate starlete Stanije Dobrojević u Elitu 9. Nekoliko sati pred njeno pojavljivanje, priznala je da ima veliku tremu i otkrila šta publika može da očekuje od njenog ulaska.

Velika tenzija i trema

- Imam jako veliki pritisak, tenziju i tremu. Treba o svemu razmišljati... Toliko ljudi čeka moj ulazak, da sam pomislila: "Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?". Imam različitu vrstu publike, od rijalitija do devojaka koje vole moj brend, ali ne prate rijaliti. Baš je sve izmešano, ali uvek ostajem autentična i dosledna sebi. Ovo je moj put, moja priča i idem da stavim tačku na sve to - rekla je starleta istakavši da se ne bori za pobedu.

Otkrila razlog ulaska

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati.

Ovako je izgledala Stanija na proslavi svog 41. rođendana:

Motiv nije bio novac

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam - rekla je Stanija koja se potom osvrnula na svoj odnos sa Asminom.

O Maji i Amisnu

Mnogi su se pitali kakva će biti njena reakcija na Maju i Asmina, sad je progovorila i o tome.

- Neće mi biti teško da gledam Asmina i Maju jer ih sve vreme gledam preko Tv-a. Znaju se činjenice i ko je ko. Svi se unutra žestoko svađaju, ja ću se truditi da budem svoja i da to izbegavam. Zna se moj karakter i kakva sam kada odem u crveno.

U galeriji pogledajte kako je Maja Marinković izgledala pre ulaska u Elitu 9:

O Ivani Šopić

- Nismo se čule, ja sam veliki profesionalac i odreagovala sam samo zato što je Ivana Šopić voditeljka, a ne rijaliti učesnik. Ona je pokazala da je sve, samo ne voditeljka. Moglo je to da se reši drugačije, ali ja nisam htela da budem tužibaba. Može slobodno u Eliti da me ispituje i da vežba na meni da bude voditeljka - kroz smeh je poručila.

Ne propustiteStarsASMINOV OTAC SE OBRATIO STANIJI TIK PRED NJEN ULAZAK U ELITU 9! Svi očekuju haos, a on se oglasio i sve iznenadio: Snajka...
Stanija Dobrojević Mustafa Durdžić
Stars"TI SI IGRALA OKO ŠIPKE, A JA SAM IŠLA NA FAKULTET" Sukob Stanije i Sandre Afrike koji se i dan danas prepričava: Sa 17 si bila go-go igračica Mileta Kitića
Stanija Dobrojević Sandra Afrika
Rijaliti"TI NE BI TREBALO DA BUDEŠ UZOR DEVOJČICAMA" Staniji voditeljka usred emisije rekla šta misli, nastao muk: Starleta ulazi u Elitu, a ovoj sceni se mnogo pričalo
Stanija Dobrojević stigla u Beograd
StarsMAJA PRIZNALA DA MOŽE DATI ŠANSU ASMINU! Ni ne sluti da za manje od 24h ulazi Stanija, sprema se haos
Asmin ostavio Staniju

Ovako je Stanija uživala dok su je optuživali:

Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža Izvor: Instagram