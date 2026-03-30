Slušaj vest

Večeras konačno očekujemo ulazak poznate starlete Stanije Dobrojević u Elitu 9. Nekoliko sati pred njeno pojavljivanje, priznala je da ima veliku tremu i otkrila šta publika može da očekuje od njenog ulaska.

Velika tenzija i trema

- Imam jako veliki pritisak, tenziju i tremu. Treba o svemu razmišljati... Toliko ljudi čeka moj ulazak, da sam pomislila: "Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?". Imam različitu vrstu publike, od rijalitija do devojaka koje vole moj brend, ali ne prate rijaliti. Baš je sve izmešano, ali uvek ostajem autentična i dosledna sebi. Ovo je moj put, moja priča i idem da stavim tačku na sve to - rekla je starleta istakavši da se ne bori za pobedu.

Otkrila razlog ulaska

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević rođendan Foto: Pritnscreen/Instagram

Motiv nije bio novac

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam - rekla je Stanija koja se potom osvrnula na svoj odnos sa Asminom.

O Maji i Amisnu

Mnogi su se pitali kakva će biti njena reakcija na Maju i Asmina, sad je progovorila i o tome.

- Neće mi biti teško da gledam Asmina i Maju jer ih sve vreme gledam preko Tv-a. Znaju se činjenice i ko je ko. Svi se unutra žestoko svađaju, ja ću se truditi da budem svoja i da to izbegavam. Zna se moj karakter i kakva sam kada odem u crveno.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

O Ivani Šopić

- Nismo se čule, ja sam veliki profesionalac i odreagovala sam samo zato što je Ivana Šopić voditeljka, a ne rijaliti učesnik. Ona je pokazala da je sve, samo ne voditeljka. Moglo je to da se reši drugačije, ali ja nisam htela da budem tužibaba. Može slobodno u Eliti da me ispituje i da vežba na meni da bude voditeljka - kroz smeh je poručila.

kurir.rs/blic

