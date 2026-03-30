Tim povodom kontaktirali smo Lukasovog menadžera, Tonija Lehmana, povodom izjave koju je Lukas dao za Kurir, u kojoj je naveo da su Amar Gile i Rasta u Kopenhagenu nastavili put kombijem i da zbog toga nisu imali problema.

Na pitanje kako komentariše zaustavljanje Lukasa od strane švedske granične policije, Lehman je rekao:

- Ne mogu da govorim o njegovim problemima, ne poznajem materiju i ne znam razlog. Privatno, Lukas je naš prijatelj i brat, i ne mogu komentarisati u njegovo ime.

Lukas je naveo da su Amar Gile i Rasta putovali kombijem, dok je on leteo avionom, na šta je Toni Lehman odgovorio:

- Kako kombijem?! Niko nije išao kombijem, svi smo putovali avionom. - rekao je menadžer.

"Lukas je veća zvezda od Amara"

Na navode Lukea da je najveći deo karata za koncert prodat upravo zbog njega, Lehman je istakao:

- Verujem da jeste. Lukas je najveća zvezda od svih njih, bez obzira što je Gile moj. Svi se slažemo s tim. Ne može se niko porediti sa njim - Aca je regionalna zvezda i mi samo idemo njegovim stopama. Na Giletovim nastupima publika najviše peva Lukasove pesme, sigurno je veća zvezda od Amara.

Naša redakcija je pokušala da stupi u kontakt i sa Rastom povodom ove situacije, ali odgovor nismo dobili.

"Prišlo nam je šest policajaca"

Podsetimo, Aca Lukas je za Kurir progovorio o detaljima privođenja u Švedskoj.

- Folk house Bend i ja smo leteli na relaciji Beograd–Kopenhagen, pa iz Kopenhagena u Geteborg. U EU smo ušli na aerodromu u Kopenhagenu. Da nešto nije bilo u redu sa našim papirima, ne bismo mogli da uđemo. Organizatori su nam poslali pozivno pismo iz nekog udruženja građana. Rasta i Amar Gile su izašli u Kopenhagenu, seli u kombi i ušli u Švedsku bez ikakve kontrole. Mi smo odleteli za Geteborg, jer nismo želeli da se viziramo kombijem, budući da nismo smatrali da imamo bilo kakav problem. Na aerodromu u Geteborgu prišlo nam je šest policajaca i neopravdano nas zaustavilo, iako smo već ušli u EU. Nismo stigli do hotela da se prijavimo, a tražili su nam radne dozvole. Pokazali smo zvanično pismo tog udruženja građana, ali se ispostavilo da je događaj vezan za drugu firmu. Policajci nam nisu dozvolili ulazak u zemlju jer nisu mogli da pronađu prijavu te firme, pa su našli samo udruženje građana. Videli su da događaj organizuje druga firma, čiji papiri nemaju veze sa nama, jer sa tom firmom nemamo nikakav ugovorni odnos. Na osnovu toga su nas vratili nazad - rekao je Lukas, pa nastavio:

-Šta su radili izvođači i da li su menjali papire, to ne znamo. Takođe, nije mi jasno zašto, ako su bili čisti, nisu išli direktno na aerodrom u Geteborgu. Sumnjam da je bila sačekuša po nečijoj prijavi, pretpostavljam čija je, ali o tome ću govoriti narednih dana - zaključio je Lukas za "Kurir".