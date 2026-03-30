Slušaj vest

Sve češće se dešava da poznate ličnosti postaju meta prevara i lažnih naloga na društvenim mrežama. U takvoj situaciji našao se i Miloš Bojanić (75), koji je brzo reagovao i javno se oglasio povodom ovog problema.

Naime, na Fejsbuku se pojavio profil koji se lažno predstavlja kao njegova zvanična stranica, zbog čega je pevač upozorio svoju publiku da ne naseda na ovakve obmane.

Foto: Printscreen

"Ovo je lažni profil" - poručio je Miloš Bojanić.

Poseduje imanje koje vredi 1.500.000 evra

Podsetimo, pevač Miloš Bojanić pričao je jednom prilikom o svojim nekretninama, a malo ko zna da ima imanje koje vredi 1.500.000, kao i kuću na moru, koju je sredio po svom ukusu.

Pevač naime, u Sremskoj Kamenici poseduje luksuznu kuću koja po izgledu podseća na dvorac, a koju izdaje već duže vreme.

1/8 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Pritnscreen/Grandonline

Miloš se našao na meti kritika, kada su kolege rekle da je stipsa zbog toga što im ne da popust kada oni žele da iznajme nekretninu. On takođe ima i nekretninu na moru, koju redovno posećuje, a govorio je javno o tome ko se nudio da iznajmi njegovo imanje.

- Otkrio sam javno da izdajem kuću i onda su pohrlili mnogi sa estrade, jer im je ovo bila prilika da preko agencije dođu i da vide vilu. Ma pevači su užas, čime se sve bave. Samo da bi posle mogli da me ogovaraju, da li mi je nešto jeftino unutra ili ne - rekao je Miloš jednom prilikom, pa je dodao:

- Zato ko god da me okrene, ja ih samo prebacim na moju ženu Branku i njenu drugaricu, jer se njih dve bave rentiranjem i dogovaranjem. Eto, odmah su me popljuvali da Tini Ivanović nisam dao popust kada je snimala spot kod mene, a ja nisam ni znao da je ona iznajmila.