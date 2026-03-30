Slušaj vest

Poznata srpska modna kreatorka Verica Rakočević je gužve sa verlog asfalta zamenila čarima prirode, te se sa suprugom Veljkom Kuzmanovićem preselila na Avalu. Ističe da se nikada nije pokajala što je svoj stan u centru prodala i zamenila imanjem nadomak Beograda.

Ponosna na svoju prošlost

- Sve što sam u prošlosti uradila, donelo mi je neku vrstu zadovoljstva. Kada vratim film, analiziram biografiju s ponosom sednem i uz čašu crnog vina sama sebi kažem: „Vredelo je“. Kada imate čega da se sećate s ponosom u ozbiljnim godinama, znači, vredelo je - rekla je Verica, pa priznala da li ima smisla za privatni biznis, i da li je neko savetuje na tom polju.

Ovako izgleda njihova kuća u prirodi na Avali:

1/7 Vidi galeriju Kuća na Avali Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

"Nemam smisla za biznis"

- Da imam smisla za biznis, sigurno posle 38 godina rada ne bih ostala s jednim butikom od 30 kvadrataza koji plaćam kiriju državi. Ma kako da zvuči drugačije, moje bavljenje modom za mene nije biznis nego ljubav. Imala sam sreću da sam posao započinjala u vreme kada je u Beogradu bilo samo dva butika, i moj je bio treći. Ogroman novac sam zaradila, ali je trpela porodica s kojom sam provodila manje vremena trudeći se da mojoj deci obezbedim ono što ja nisam imala - bila je iskrena Verica.

Ne žali što nije ostvarila karijeru u inostranstvu

- Mnogo vrednije od milionskog kapitala je ovaj mir i spokoj koji sada imam. Priuštila sam sebi sama sve što sam želela, proputovala ceo svet, svaku svoju želju sam sama sebi ispunila i nikada ni za čim ne žalim, osim za propuštenim vremenom, koje nisam imala, u odrastanju moje dece.

Verica Rakočević i Veljko Kuzmanović Foto: Instagram

Novac joj nije važan

- Novac mi ne znači ništa bitno zato što sam ga imala, trošila, ostajala bez njega i opet imala. Lepo je ne oskudevati ni u čemu, još lepše sebi priznati da ti zadovoljstva i ispunjenje svake želje zavise samo od onoga što sam sebi možeš da priuštiš i da ti niko ne može staviti hipoteku na život.

Porodica na prvom mestu

Prvo je porodica čini srećnom, a onda sve ostalo. Verica Rakočević ne krije koliko je vezana za svoje najbliže.

- Porodica, posao koji volim, prijatelji i priroda - to je kreatorki najvažnije.

Foto: Printscreen

Šta joj je direktnost donela u životu?

– Život i jeste lep zato što se smenjuju lepo i ružno. Verovatno bi mi bio dosadan da je sve bilo lepo. Iskrenost mi je donela i dobre i loše stvari koje su izgradile ovaj mir koji sada imam.

Bilo je spekulacija da je uspešna zahvaljujući bogatim zetovima, a Verica im je jasno poručila:

- Za vukovima su uvek kerovi lajali.

Podsećamo, kreatorka je nedavno napunila 78 godina.

Kurir.rs / Story

