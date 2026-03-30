Večeras u Elitu 9 ulazi Stanija Dobrojević, a mnogi smatraju da će njen ulazak promeniti tok rijalitija. Međutim, nakon sukoba do kojeg će verovatno doći kada se bivši ljubavnici - Asmin i Stanija susretnu, produkcija je zadrugarima priredila opuštanje.

Naime, veče nakon ulaska Stanije Dobrojević, u Eliti 9 će biti održana žurka. Ovog utorka će za dobar provod biti zadužena Tamara Milutinović kao i DJ Deni.

Inače, Tamara se i sama nedavno našla u centru skandala kada je javnost počela da bruji o njenom razvodu od fudbalera Dejana Jevtića, a ona je kasnije te navode demantovala.

Stanija: "Imam pritisak"

Podsetimo, Stanija je nekoliko sati pred ulazak u Elitu govorila o emocijama i očekivanjima.

- Imam jako veliki pritisak, tenziju i tremu. Treba o svemu razmišljati... Toliko ljudi čekaju moj ulazak, da sam pomislila: "Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?". Imam različitu vrstu publike, od rijalitija do devojaka koje vole moj brend, ali ne prate rijaliti. Baš je sve izmešano, ali uvek ostajem autentična i dosledna sebi. Ovo je moj put, moja priča i idem da stavim tačku na sve to - rekla je Stanija koja nam je otkrila da se ne bori sa pobedu.

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla je starleta, pa se dotakla honorara.

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam - rekla je Stanija koja se potom osvrnula na svoj odnos sa Asminom.