Slušaj vest

Stanija Dobrojević večeras ulazi u "Elitu 9", a nakon dolaska u Šimanovce porazgovarala je sa voditeljkom Dušica Jakovljević, te je otkrila kome će se prvo obratiti po ulasku u Belu kuću.

- Svima, ja ću da pričam za sebe i pričaću publici, a oni neka slušaju i pratićemo kako će da reaguju - rekla je Stanija.

Asmin ju je najviše razočarao

- Kad je odlučio da uđe znali smo da postoji mogućnost da se zaljubi, bilo je dosta žena, Maja je došla poslednja i meni je najgore jer me je izdao kao čoveka. Motiv i razlog ulaska mog je da zatvorim ovu priču koja traje tri godine. On je išao na to da me degradira kao osobu. Cela priča je nastala u Majamiju, nisam ga upoznala u rijalitiju, jako brzo mi je stavio prsten na ruku. Saznala sam tad za ženu i dete, njegova bivša se prijavila kad je video da je otišao za Stanijom u Majami. Dala sam šansu, a on je uzabrao rijaliti i druge žena i konačno sam oslobođena ove priče. Ja idem da stavim tačku na tu temu - dodala je Stanija.

Stanija Dobrojević pojavila se večeras u Šimanovcima u vatreno crvenoj haljini

O Maji

Stanija je potom otkrila i šta će reći Maji Marinković:

- Nije on vredan da se svađam sa Majom, možda izgladimo sve. Možda se ona zenta malo od mene, može samo da dobije blagoslov od mene za vezu! Maja treba da bude zvezda za sebe, a ne da se kači na druge! Ne trebaju joj muževi drugarica, ništa tako. Želim da izađem iz te priče, zaista. Asmin je osoba koja se vezuje za bivše i ne pušta ih! Ovde ja stavljam tačku na našu priču, ovde, a ne posle da me zove, kad se završi rijaliti! - kazala je na početku Stanija.

- Bila sam na stubu srama, linčovana. Sve dođe na svoje. Ima ovde mnogo moćnih muškaraca, i u Majamiju, neka! Smeta mi što je pričao da mi je davao pare, raspravićemo to. Ne znam da li je Aneli imala razumevanja da je on mene obmanuo. Videćemo kako će biti sa njom u "Eliti" - rekla je Stanija potom.

1/7 Vidi galeriju Asmin Durdžić priznao da je zaljubljen u Maju Marinković Foto: Printscreen YouTube

Osvrnula se i na Tamaru Radoman.

- Tamara, PR-ka, i ja smo se odavno razišle, ne sarađujemo, ali smo u dobrim odnosima. Ulazim ovde, savest mi je mirna. Asmin ima vremena kad će da se kaje za sve, on se plaši mog ulaska - istakla je ona u studiju.

- Mnogo sam uložila u svoj brend. Iz Kine su materijali, ali je materijal najbolji mogući. Najveći svetski brendovi tamo rade - navela je ona.