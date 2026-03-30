Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža progovorila je o najtežem životnom udarcu koji ju je zadesio kada je izgubila bebu.

Nikad je nisu privlačile skupe stvari

- Upoznala sam ga prošlog leta na ulici. Imamo zajedničku prijateljicu. Sedeli smo u kafiću i on je prolazio i tako smo se upoznali. Čuli smo se jedno vreme, dopisivali jedno mesec-dva, ne mogu sad tačno da se setim, tako je nešto bilo, maj mesec kad smo se upoznali. Nekako, onako, bio je nekako jednostavan. Mene nikad nisu privlačili automobili, satovi... Iako ja volim to lično, ali to volim kod sebe možda nekad da izrazim ili da ne izrazim, nije bitno, to meni sve zavisi od dana, ali kod drugih ne - bila je iskrena pevačica, pa zatim priznala:

- Ja sam se zaljubila. Nisam odmah doduše, a on se odmah zaljubio, bar tako kaže - rekla je kroz smeh.

Foto: Kurir Televizija

To je trebalo da bude uobičajeni pregled

Sreća zbog veze i trudnoće prekinuta je tokom jednog uobičajenog lekarskog pregleda.

- Otišli smo na pregled potpuno bezbrižni. Normalno je sve bilo, uobičajen pregled. Znamo se jako dugo sa mojom doktorkom i moja majka isto ide kod nje i sve je bilo onako kao ha ha ha hi hi i odjednom nema... Znači, stalo sve i muk. I meni mama smiri se, smiri se sam ja već počela: "Šta se dešava, šta se dešava", kaže: "Moraš u bolnicu". Rekoh joj: "Bože šta se dešava?". Tu je nekako ona bila mnogo jača figura od tate - prisetila se pevačica.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Džidža Stojković Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

"Tata i Milan su bili slomljeni"

Dok se Džidža suočavala sa velikim gubitkom, njeni najbliži su bili uz nju.Mama joj je pružila najveću podršku.

- Tata se malo slomio, moram da priznam. Milan je bio na paramparčad. Ona je bila ta koja je rekla: "Stani, polako, sačekaj, nema suza, lagano, hajmo sad". I tako se odigralo sve do kraja - ispričala je Aleksandra.

"Meni je moje dete najvažnije"

Majka Dunja je najviše bila tu za nju i pomogla joj.

- Ona je samo vikala: "Meni je bitno da si ti dobro i da si ti zdrava". To jutro sam dobila nalaze krvi koji su bili savršeni jer sam radila tu krvnu sliku u trudnoći. Ona kaže: "Meni je to najvažnije, da si ti dobro i da si ti zdrava". I meni je ta rečenica ostala u glavi, kaže: "Ti si moje dete, meni je moje dete najvažnije". I ta rečenica je mene držala. I držala me posle tog perioda, posle te operacije, postoperativni period, odmor, oporavak. Meni je sve vreme ta rečenica njena bila u glavi. I njima je ona isto govorila: "Smirite se, ne možete tako, njoj sad ne treba..." - rekla je Džidža.

Džidža s dečkom Milanom Foto: Printscreen Instagram

Ne odustaju od svojih snova

- Mi smo odlučni, mi želimo. Ja sam i rekla, meni je Milan neko ko zaista... Mislim da me je malo i promenio, nabolje. Mislim da smo nekako jedno za drugo. Roditelji su ga prihvatili baš i lepo se svi slažemo. Nekako mislim da je taj čin deteta bila samo kruna naše veze i naše ljubavi. Nadamo se, nećemo ništa da pričamo. Ja sam rekla već da je to otišlo u medije van moje volje, nisam želela da se to dogodi, potreslo me jer nisam želela da to iko zna, sem mojih i njegovih roditelja.

Kurir.rs/Blic

Ovako je Džidža nekad pričala o ukusu za muškarce: