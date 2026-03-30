Slušaj vest

Stanija Dobrojević ušla je u "Elitu 9" na spektakularan način. U Belu kuću zakoračila je uz pesmu "Laju kuje" Maje Berović, dok su kamere zabeležile reakcije ukućana, a posebno njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

U vatreno crvenoj haljini sa dubokim dekolteom, Stanija je ostavila snažan utisak, a Asmin je, prema reakciji, ostao potpuno zatečen njenim ulaskom.

Čim su je ugledali, ukućani su počeli da vrište i komentarišu, dok se Maja Marinković sve vreme smejala prateći dešavanja. Na samom ulazu dočekao ju je Lepi Mića.

Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9.

- Dobro veče, Elito! Stanija Dobrojević, znamo se. Mnogo ljudi nas gleda u ovom trenutku, ne znam šta očekuju od mene, ali hvala na ovolikoj pažnji. Došla sam sa motivom i ciljem, imam priču koja traje tri godine i krajnje je vreme da se to završi. Ostala sam nedosrečena, tu sam da me pitaju, a kad se završi da me nikad ne pitaju. Što se tiče mog bivšeg krenula sam dalje, nema potrebe da mi se obraća i razgovori ne dolaze u obzir. Što se tiče njegove bivše mislim da nemamo više dodirne tačke, ali tu sam da to rešimo. Treću godin se uključila i naša Makica, pa ćemo i to da komentarišemo. Svako može normalno da mi priđe, ušla sam za sebe i da odradim svoj deo priče - govorila je Stanija.

O Maji

Podsetimo, Stanija je neposredno pred ulazak u Belu kuću otkrila i šta će reći Maji Marinković:

- Nije on vredan da se svađam sa Majom, možda izgladimo sve. Možda se ona zenta malo od mene, može samo da dobije blagoslov od mene za vezu! Maja treba da bude zvezda za sebe, a ne da se kači na druge! Ne trebaju joj muževi drugarica, ništa tako. Želim da izađem iz te priče, zaista. Asmin je osoba koja se vezuje za bivše i ne pušta ih! Ovde ja stavljam tačku na našu priču, ovde, a ne posle da me zove, kad se završi rijaliti! - kazala je na početku Stanija.

- Bila sam na stubu srama, linčovana. Sve dođe na svoje. Ima ovde mnogo moćnih muškaraca, i u Majamiju, neka! Smeta mi što je pričao da mi je davao pare, raspravićemo to. Ne znam da li je Aneli imala razumevanja da je on mene obmanuo. Videćemo kako će biti sa njom u "Eliti" - rekla je Stanija potom.

Stanija Dobrojević pojavila se večeras u Šimanovcima u vatreno crvenoj haljini koja nikoga nije ostavila ravnodušnim i spremna je da uđe u rijaliti "Zadruga 9 Elita" i napravi neviđeni haos.

Osvrnula se i na Tamaru Radoman.

- Tamara, PR-ka, i ja smo se odavno razišle, ne sarađujemo, ali smo u dobrim odnosima. Ulazim ovde, savest mi je mirna. Asmin ima vremena kad će da se kaje za sve, on se plaši mog ulaska - istakla je ona u studiju.

- Mnogo sam uložila u svoj brend. Iz Kine su materijali, ali je materijal najbolji mogući. Najveći svetski brendovi tamo rade - navela je ona.