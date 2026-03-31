Darko Lazić ostao je bez brata Dragana, koji je poginuo 11. marta u saobraćajnoj nesreći. Darko je skupio snage i održao svoj prvi nastup nakon tragedije, a na društvenim mrežama ljudi su imali svakojake komentare, pa su mu čak i pisali kako nije u redu što nastupa, jer nije prošlo 40 dana od smrti njegovog brata.

Darko Lazić u ovim teškim trenucima dobio je podršku porodice, a sada je na Instagramu podelio jaku poruku.

- Imaš Boga i to ti je više nego dovoljno - objavio je pevač koji je sada na sebe preuzeo odgovornost da vodi računa o porodici svog brata.

Darko Lazić Foto: Pritnscreen/Instagram

Teško se bori sa gubitkom

Kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao.

Darko je rekao da se teško nosi sa gubitkom brata. On je istakao i da je morao da se vrati pevanju.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i priznao da mu je teško dok peva, ali da mora da izdržava ne samo svoju, već i porodicu pokojnog brata.

