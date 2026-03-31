"IMA BOGA I TO MI JE VIŠE NEGO DOVOLJNO" Darka Lazića napali na mrežama posle smrti brata, poslao poruku svima i poručuo koliko je jak
Darko Lazić ostao je bez brata Dragana, koji je poginuo 11. marta u saobraćajnoj nesreći. Darko je skupio snage i održao svoj prvi nastup nakon tragedije, a na društvenim mrežama ljudi su imali svakojake komentare, pa su mu čak i pisali kako nije u redu što nastupa, jer nije prošlo 40 dana od smrti njegovog brata.
Darko Lazić u ovim teškim trenucima dobio je podršku porodice, a sada je na Instagramu podelio jaku poruku.
- Imaš Boga i to ti je više nego dovoljno - objavio je pevač koji je sada na sebe preuzeo odgovornost da vodi računa o porodici svog brata.
Teško se bori sa gubitkom
Kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao.
Darko je rekao da se teško nosi sa gubitkom brata. On je istakao i da je morao da se vrati pevanju.
- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i priznao da mu je teško dok peva, ali da mora da izdržava ne samo svoju, već i porodicu pokojnog brata.
-- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života. Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko tada za "Telegraf".