Slušaj vest

Razvod pevačice Goge Gačić od partnera i kolege Marka Gačića mesecima je glavna tema. Pevač je prevario svoju suprugu i s novom izabranicom nastavio život van porodične kuće.

Međutim, pojavile su se priče da je Goga još u mladosti navodno bila akter vrlo slične situacije, samo na suprotnoj strani. Dok je živela u Nišu i krenula na studije, upustila se u vezu s muškarcem koji je već bio u braku i imao dete. Goga se povodom ove informacije oglasila i demantovala sve, tvrdeći da joj se potura afera.

- Jasan mi je pokušaj diskreditacije mog imena, ali neću dozvoliti da mi se prišivaju "afere" i da se poturaju razne priče samo da bi neko, što je sasvim jasno, pokušavajući da unizi mene, sebe oprao i/li promovisao na jeftin način. I sve to uz pomoć navodne priče iz vremena kada sam studirala i imala 20 godina?! Vrlo pokvarena zamisao. Iz poštovanja prema sebi i svojoj porodici u slučaju plasiranja takvih laži neću oklevati da pravdu potražim na sudu - rekla nam je Goga.

1/5 Vidi galeriju Goga Gagić Foto: Pritnscreen/Instagram

Marko Gačić o razvodu od Goge

Pevač Marko Gačić tokom gostovanja u jednoj emisiji, govorio je o braku sa koleginicom Gogom Gačić. Marko ne krije da je suprugu prevario, a mnoge je iznenadio opravdanjem za to.

Marko je rekao kako je ženu prevario jer se od supruge udaljio, te da je smatrao da time daje deci loš primer kako prava ljubav treba da izgleda.

- Žao mi je što smo živeli određeni vremenski period tako da nismo obraćali pažnju na taj naš odnos iz razloga što su se te stvari prihvatile kao normalne. Bez emocija, bez nekih stvari koje čine jedan par. Samim tim ja nisam, to jest nismo razmišljali o tome da deci dajemo loš primer i da deca možda to gledaju kao neki normalan odnos kao što ja gledam na svoje detinjstvo i svoje odrastanje i na porodicu celokupnu - rekao je Marko, pa nastavio:

- Gde nema zagrljaja, nema poljupca, nema osmeha, nema nežnosti. Žao mi je samo zato što su deca doživela možda taj neki naš period života kao, to jest, dali smo im loš primer. To je trajalo. Kada sam shvatio da deca gledaju nešto što nije idealan par, sutra deca treba sebi da izaberu partnera, a ako razmišljaju o tom modelu i o tom periodu našeg života koji nije harmoničan nismo nigde

On je rekao kako reaguje na izjavu svog oca da je Goga ikona i njihova snaja bez obzira na to što je sin otišao.

- To jeste tako. Ta žena je prvenstveno meni rodila dvoje zlatne dece i uvek će biti majka moje dece. Prosto prihvatili smo to da smo došli dotle i da smo prosto ispustili konce i da to verovatno više, koliko god da smo mi pokušavali da to nešto se popravi...

Marko ne krije da je do razvoda došlo jer se u njegovom životu pojavila druga žena.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo. Ne, ne bih mogao da da primetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba - rekao je on, pa otkrio da li su pokušali da sačuvaju brak.

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gde smo pokušavali da rešimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspešno.