Ulazak Stanije Dobrojević u Elitu 9 mnogi su sa nestrpljenjem čekali, a reakcije publike su različite.

Od njenog pojavljivanja u rijalitiju se mnogo očekivalo, a mišljenja su podeljena.

"Bilo mi je jasno sa kim imam posla"

Ovim povodom se oglasio i Kristijan Golubović i prokomentarisao njen ulazak.

- Tolika pompa, toliko pumpanje, a ništa naročito. Nju znam kao devojku koju sam upoznao u Farmi 6. Bilo mi je jasno sa kim imam posla, ali mi se dopala što je sportski tip, što je jako pedantna i što ima tu harizmu i moć da najjeftinije kineske stvari predstavi kao firmirano - rekao je Kristijan.

Kristijan se podsetio njihovog odnosa koji je počeo na "Farmi", te je otkrio nepoznate detalje.

"Tražila je od mene da joj napravim 2 sina"

- Stanija je takva i u ishrani, sportu i kod kuće, jako drži do sebe, ali imao sam sreće što u narednim rijalitijima nisam imao, a to je da sam znao ko je bila pre Farme 6, sa kim je bila i šta je radila, tako da se nisam upecao na njenu priču, odlepila je za mnom, zaljubila se,tražila od mene da joj napravim dva sina, po onim mladežima koje je skinula pored uha. I napravila je pesmu "Glavni akteri" po opisu na nas dvoje, spremila je neku viziju nas dvoje u zabavljanju van Farme, da idemo po nekim nastupima i naravno da živimo zajedno, da me povuče u Ameriku i to su bili glavni planovi - rekao je on.

"Osećao sam se kao moralna nakaza"

- To je sve audio-video dokumentovano. Ko je pokrio da se toliko ne daje na značaju, da li je moj prijatelj čuvao meni brak sa Ivanom, koji je očigledno tada pukao jer sam dozvolio sebi da sa tim osobama s**sualno opštim, da se slobodno ponašam, sa konotacijama s**sa i zaljubljenosti. Mislim na Balerinu, nju i barem 3 osobe sa kojima sam imao s**sualne odnose tokom Farme 6. Tad sam se osećao kao moralna nakaza, uništio sam jedan najlepši brak koji može da postoji - rekao je on.

Stanija želi da stavi tačku

Stanija se oglasila nekoliko sati pred ulazak u rijaliti i otkrila motiv ulaska.

Da podsetim sve ljude, ja više od osam godina nisam bila u rijalitiju. Osećam veliku odgovornost jer vidim kolika je pompa, koliko se gleda i prati. Svi kažu da će gledati moj ulazak, imam taj neki pritisak. Ne bih nikada ponovo ušla, ali ja imam priču. Idem da stavim tačku i završim celu priču. Neka me ispitaju sve što žele i da me više nikada ne pitaju o Asminu - govorila je Stanija.