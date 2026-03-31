Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, proslavio je 28. rođendan u ponedeljak, 30. marta.

Proslava je organizovana u tajnosti u jednom poznatom beogradskom lokalu gde je okupio sebi najbliže ljude, članove porodice i prijatelje sa kojima je slavio do jutra.

Iznenađenje

Pravo iznenađenje bio je dolazak hrvatske pop zvezde Nine Badrić, koja se u jednom trenutku latila mikrofona. Ona je zajedno sa Brenom, dok su sedele za stolom, otpevala pesmu Doris Dragović "Malo mi za sriću triba".

Inače, Nina boravi u Beogradu zbog poslovnih obaveza, a poziv da se pridruži gostima na proslavi rođendana Viktora Živojinovića rado je prihvatila.

Momenat dok sa Brenom peva zabeležio je Jovan Pantić, bivši suprug pevačice Marije Mikić, koji je Viktorov dobar prijatelj.

Lepa Brena Foto: Printscreen Instagram

On mu je, inače, u nekoliko Instagram storija čestitao rođendan. U jednom je objavio njihovu zajedničku fotografiju i napisao "Sve znaš".

Inače, iste večeri slavila je i porodica Nakić. Naime, brat Filpa Živojinovića po majci, košarkaš, Mario Nakić dobio je ćerku.

Podsetimo, Viktor je već neko vreme u timu svoje majke, a ona u njega ima ogromno poverenje te mu je prepustila važne poslove koji se tiču njene karijere. Ona mu je poverila poziciju glavnog producenta.

Saradnici

- Konačno sam se vratila Lepoj Breni. Napravila sam velike promene, najmlađeg sina Viktora postavila sam za glavnog, odgovornog i izvršnog producenta za sve što se dešava oko mene i mog imena. Meni je to dalo novu dimenziju, novu energiju. Konačno posle 43 godine rada imam nekoga ko je zaista moj. On je uneo jednu novinu za kojom sam čeznula poslednjih 10-15 godina, da neko brine o meni na način koji meni prija - ispričala je prošle godine Brena u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji.

Lepa Brena i Viktor Živojinović Foto: Pritnscreen/Instagram

Viktor je pokazao da je i te kako dorastao ulozi koju mu je Brena dala, a da li bi pristala da njen sin radi s još nekim iz sveta šou-biznisa, rekla je:

- Ako on može da stigne da obavi ceo posao sa svojom ekipom i da ima organizaciju u kojoj meni neće ništa nedostajati, ja se sasvim slažem da on napravi čitav svoj tim, da proširi taj posao i da radi s kim god da želi i s kim mu prija. Mislim da bi čak i trebalo, jer on treba da vidi kakvi su drugi, jer nisu baš svi koji su u svetu šou-biznisa normalni kao što je njegova majka.