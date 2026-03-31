Preminuo je Mikan Kozomara, pop pevač, autor i voditelj emisije "Opušteno sa vama", koja se emitovala oko dve decenije.

Mikan je bio svestrani srpski umetnik, muzičar, autor i voditelj, najpoznatiji po hitu "Kada me napuste svi" iz 1999. godine.

Svestran

Ostaće upamćen po specifičnom muzičkom stilu koji je spajao pop muziku sa iskrenim tekstovima, kao i po svestranosti koja uključuje slikarstvo i novinarstvo.

Objavio je zapažen album 1999. godine, a pesma "Kada me napuste svi" postala je veliki hit, čak dobivši filmsku verziju.

Autor je i voditelj emisija, a sarađivao je i sa čuvenim Minimaksom, koji mu je dao nadimak.

Mnogi se slažu da je Mikan Kozomara bio najbolji pevač među voditeljima.

Skroman i nenametljiv, uvek svima dostupan, nasmejan i vedar, opušten baš kao i naziv njegove dugogodišnje autorske emisije ("Opušteno sa vama").

Album

Iako je još 1999. za prestižni Siti rekords snimio svoj prvi solistički album "Jedino moje", koji je planuo brzinom munje, i sa kog se jedna pesma posebno izdvojila kao veliki hit, Mikan nije, poput mnogih, nastavio da "živi" na srednjim stranama tabloida, već svoj muzičko-producentsko-voditeljski posao nastavio radeći tiho i nenametljivo sa velikim kompozitorima, aranžerima, pevačima.

Njegov veliki hit "Kada me napuste svi" i dalje se vrti na srpskim radio-stanicama, a zahvaljujući pre svega Mikanovim prijateljima, dobio je i svoje "filmsko" izdanje, u režiji Sretena Jovanovića.

kurir/telegraf