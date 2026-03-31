Filip Živojinović postao je stric, jer je njegov brat Mario Nakić postao otac. U jednom restoranu u Beogradu upriličeno je slavlje, gde je bila i Aleksandra Prijović.

Svi su bili radosni i veseli jer su slavili jedan novi život, a vrhunac atomsfere desio se kad se Prija latila mikrofona. "Sve po starom", pa "Dam dam" pa još nekoliko hitova pevačica i ceo restoran bio je na nogama.

Aleksandra Prijović postala strina pa zapevala

Mario Nakić polubrat Filipa

Mladi košarkaš Partizana i polubrat Filipa Živojinovića, Mario Nakić, juče je postao otac. Njegova izabranica Lena Karlovčan donela je na svet devojčicu, a porodica je povodom ovog radosnog događaja organizovala veliko slavlje.

Srećne vesti prva je sa javnošću podelila ponosna baka, Zorica Nakić, koja je otkrila da je u njihovu porodicu stigla devojčica kojoj su dali prelepo ime Matea.

Ponosni tata Mario Nakić u jednom trenutku je prekinuo muziku kako bi održao veoma dirljiv govor posvećen svojoj supruzi Leni, koja mu je podarila naslednicu.

- Želim da se zahvalim ženi što mi je pomogla da doživim najlepši dan u životu. Biće šampion do kraja života jer ono što je uradila, to nikad neću zaboraviti ni zanemariti - rekao je razneženi Mario pred svim zvanicama i dodao:

- Ono što sam video danas, to će biti upamćeno ceo život.

Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića

Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.

Podsetimo, Mario je za Dan zaljubljenih 2024. godine prvi put podelio slike sa devojkom, teniserkom Lenom Karlovčan. Radi se o 20-godišnjoj igračici, trenutno nerangiranoj na WTA listi, a u svojoj karijeri je više igrala u konkurenciji dubla nego u singlu.

Značenje imena Matea?

Varijanta muškog imena Mateja.Ime hebrejskog porijekla izvedeno od starohebrejskog imena "Mattitjah" (hebrejski) što u prevodu znači "dаr Božji".

