Mikan Kozomara, voditelj i pevač preminuo je u 69. godini. Bio je autor emisije "Opušteno sa vama", koja se emitovala čak 20 godina. Izvesno vreme bavio se nekretninama.

Njegov odlazak iznenadio je sve one koji su pratili njegov rad. Bio je skroman, nenametljiv, a u jednom od retkih intervjua koje je dao otkrio je pojedine detalje o sebi. On je u razgovoru s novinarima Fokus radija pre tri godine istakao ko su mu uzori u voditeljstvu, ali i koju muziku voli da sluša.

Pesma koja Vas je navela da kupite prvu ploču,kasetu ili CD?

- Pesma „Michelle“ Bitlsi (ploča).

Opišite posao koji volite i koji vas definiše kao ličnost.

- Muzika, voditeljstvo, slikarstvo i sve ostalo što je vezano za umetnost… To me jako opušta i čini srećnim.

Molimo Vas da navedete nekoliko uspešnih ljudi koji su uticali na vašu karijeru u smislu primera za uspeh.

- Što se tiče mojih uzora u voditeljstvu, to su Mića Orlović, Milovan Ilić Minimaks, a kada je muzika u pitanju Zdravko Čolić, svako u svom domenu bio i ostao najveći.

Da li vas je uspešnost u vašem poslu promenila?

- Uspešnost u poslu me nije promenila i to najviše cenim kod ljudi da ni jedan uspeh ne može da ih promeni.

Navedite vaših top 5 izvođača

- Pol Makartni, Majkl Džekson, Kristina Agilera, Zdravko Čolić i Oliver Dragojević... ima ih još.

Da li vam slobodno vreme omogućava da se posvetite nekim društveno korisnim aktivnostima?

- Naravno, a pre svega uvek sam za humanitarne akcije gde može nekom drugom da se pomogne.

Šta u oblasti vašeg interesovanja treba promeniti kako bi održali korak sa svetom?

- Svaka promena na bolje je dobra, ali uvek treba paziti da pre svega zadovoljimo svoje interese, interese naroda.

Vaš osvrt na buduća dešavanja u muzici i kulturi

- Što više kulturnih dešavanja, koncerata, raznih događaja koji ujedinjuju i spajaju ljude.

Poruka mladim generacijama, početnicima u poslu, u vezi sa vašim iskustvom