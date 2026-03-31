Stanija Dobrojević, juče je nakon dugog razmišljanja ušla u Elitu 9. Njoj se tamo nalazi bivši partner Asmin Durdžić, a starleta je ušla sa namerom da stavi tačku na priču koja traje tri godine.

Njen ulazak svi su iščekivali, a Stanija se potrudila da zablista. Ona je ponela crvenu dugu haljinu, koju je kupila u Americi, a sada je isplivala informacija i koliko je koštala toaleta.

I ako možda haljina izgleda kao da je plaćena čitavo bogatstvo, reč je o ne tako velikoj cifri. Kako se može videti na američkim sajtovima, ova njena kreacija košta svega 165 evra, prenosi Blic. Mnogi su se iznenadili kada su pronašli ovaj podatak verujući da je dala bogatstvo na ovu toaletu.

Haljina Stanije Dobrojević košta 165 evra

Stanija o Asminu: "On je moj promašaj, izdao me je"

Stanija je po ulasku u Elitu 9 odmah krenula da komentariše njen odnos sa Asminom i iznosi sve detalje iz njihovog privatnog života.

- Izdao si me kao čoveka. Ja sam ti rekla: "Ako se zaljubiš srećno, ali nemoj da me izdaš kao čoveka", da li je tako bilo? - dodala je Stanija.

- Tako je bilo. Meni je Jovana pevačica rekla da me je Stanija napolju unakazila. Ja sam stvarno prestao da te volim, bilo je razloga - rekao je Asmin.

- Udarile ga žene u glavu. Moje slike nisu problem nego su mamac i misle da sam ne znam šta u privatnom životu i to mu je bilo ostvarenje sna, a kad me je upoznao u četiri zida nije mu bilo zanimljivo. Ja ustajem u šest, radim jogu, ne pijem i ne pušim, a on je otvorio klub i došao u rijaliti. U ovim godinama on je moj najveći blam jer ja nemam 20 godina. Ja želim da se ostvarim i da imam časnog muškarca sa karakterom - pričala je Stanija.

