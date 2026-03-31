Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Grupe, objavio je da će danas zvanično, nakon 13 godina, biti prekinuta saradnja sa BH Telekomom.

Mitrović se tim povodom oglasio na Instagramu i poslao poruku.

- Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas je dan kada će se prekinuti saradnja između Pinka i BH Telekoma! Posle 13 godina dobre i uspešne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je doneo odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5 maraka po korisniku! Kako prosečna mesečna pretplata servisa BH Telekoma “Moja TV” iznosi oko 50 maraka mesečno, verujem da je vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik BH Telekoma, upoznata sa brojevima i projekcijama, ali kako god! - napisao je Mitrović i dodao:

BH Telekoma gubi 230.000 domaćinstava

- U Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, Pink će ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine, ali šta ovo znači za BH Telekom to će se tek videti! Ja sam uradio sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju celekopnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 meseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosečni udeo naših kanala u BH Telekomu je bila poslednjih 13 godina između 10% i 18% udela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala - naveo je on.