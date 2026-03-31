Tea Tairović govorila je o svom životnom putu, ambiciji, i borbi za uspeh u kojem danas uživa.

Gostovala je u emisiji kod svoje majke Božice Malević, te je govorila o problemima, velikim koracima i prekretnici na svom muzičkom putu.

"Kao da mi je trebalo duplo više nego drugima"

Tairovićeva je priznala da je previše samokritična i otkrila da joj je borba na estradi nekada delovala kao večnost.

- To je neverovatno koliko sam ja stroga prema sebi. Prema svojim prijateljima, saradnicima. Ne znam da li se čovek rodi sa takvim karakterom... Imala sam veliki duet sa Šabanom Šaulićem koji me je vinuo u nebesa, ali posle toga, kao da mi je trebalo duplo više da pokažem svoju vrednost. To mi je delovalo kao večnost, žuljalo me je to - iskreno je rekla Tea.

Prekretnica u karijeri

Tea Tairović je priznala da joj je prekretnica u karijeri pesma "Hajde", te je otkrila i nepoznate detalje o snimanju spota.

- Imam svoje sveske, imam ih preko 30. U jednoj od svesaka ja sam nacrtala mapu spota. Pokazala sam ali mene niko nije ozbiljno shvatio, ni koreograf nije shvatio šta ja zapravo hoću. Bila sam na snimanju van sebe jer to niko nije uvažio do kraja. Veliki pozdrav za Davida koji je radio taj spot i koji je ispratio moju ideju. Niko do tada se nije usuđivao da tako nešto proba, ali uspeli smo - govorila je pevačica.

Koncert na Tašmajdanu

Tea se prisetila prvog solističkog koncerta koji je bio važan korak u njenoj karijeri.

- Beograd je plivao tog dana, ali Tašmajdan je bio suv. Ja sam toliko bila umorna od svih okolnosti oko tog koncerta, uključujući i to što sam pala u nesvest pre nego što sam izašla na binu. Kao da nisam bila svesna svega. Kada sam sve prebrodila, bilo mi je svejedno. Izašla sam na binu makar me meteor pogodio, izvela sam koncert kao da mi je poslednje u životu - pričala je Tea.