Mikan Kozomara, pop pevač, autor i voditelj emisije "Opušteno sa vama", iznenda je preminuo posle teške bolesti u 69. godini. Kozomara je bio pevač, kantautor, pesnik, TV voditelj, a oprobao se i kao glumac, dok se u slobodno vreme bavio slikanjem.

Vest da je preminuo zatekla je mnoge koji su ga poznavali. jedna od njih je i pevačica Goga Sekulić, koja je 2002. godine sa Mikanom snimila duet "Pesma ljubavi".

Upoznao ih porodični kum

- Baš mi je žao. Zatečena sam... Upoznali smo se preko porodičnog kuma davnih godina i tako je došlo do saradnje. Nastupili smo na festivalu "Sunčane skale" u Herceg Novom, gde je naša pesma, koja je bila u pop stilu, odlično prošla. Mikan je bio veliki gospodin i umetnik - tužnim glasom nam je rekla Goga.

Mikanov nekadašnji saradnik Goran Ratković Rale, koji je bio sa njim u kontaktu, s nevericom je primio vest da je Kozomara preminuo.

- Ne mogu da verujem. Ne... - bilo je sve što je ovim povodom mogao da kaže Rale.

Mikan Kozomara muzikom se bavio od najranije mladosti, kada je učio da svira gitaru, a sa nepune 22 godine osnovao je grupu Bademi" i počeo je s pisanjem pesama i komponovanjem.

Muzikom se profesionalno bavio i kao izvršni producent, tekstopisac i kompozitor Žarku Staniću i na tom albumu se pojavila Mikanova pesma “Posle svega ljubavi…”.

Bogata karijera

Na albumu “Jedino moje” izdvojila se numera “Kada me napuste svi”. Među njegovim hitovima su i “Odlazim”, “Sviraj da boli”, “Moje oči tužne”, “Nemirno si more”...

– Trudim se da u životu budem maher za sve što volim, a muziku zaista volim, ona je moj život – govorio je Mikan za Borbu.

Međutim, posle četvrt veka bavljenja muzikom, razmišljao je da muzičke kopačke okači o klin.

– Onda mi je moj dragi prijatelj Baša ponudio prelepu pesmu, koja mi se veoma dopala. Prihvatio sam je i tako produžio ciklus. Mislim da će “Maher” zaintrigirati ceo region – govorio je Mikan.

Od 2005. Mikan je radio i kao TV urednik i voditelj. Na novosadskoj televiziji Jesenjin radio je autorsku emisiju kulturno-zabavnog karaktera “Opušteno s vama”, koju kasnije prebacio na TV Kopernikus u Beogradu.

U svojoj emisiji je ugostio više od 3.000 gostiju iz sveta muzike, medicine, filma, sporta i mnogih drugih profesija.