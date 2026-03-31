Slušaj vest

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, pre nekoliko godina doživeo je moždani udar. To se desilo ispred jednog tržnog centra, a pevač je bio sa svojim naslednicima.

Pevač je nedavno je u jednoj emisiji prvi put govorio o tim trenucima

- Zaspao sam na suncu i ogromnom vetru, sa slušalicama u ušima. Uveče smo trebali da izađemo, ja sam mislio umreću, reko mene je sunčanica opalila. Međutim to prođe tog dana tako, sutradan sam se vratio za Beograd. Došao sam po decu da ih pokupim iz škole i otvorili kabrio, kao malo, a ono 38 stepeni, reko ljudi zatvarajte umreću. Parkirali smo se i ušli u tržni centar i ja reko: "Jel vama zemljotres neki?", one kažu: "Tata jel si lud?". Meni se nešto ljulja, ulazim i odjednom znaš koji rolerkoster. Odjednom kao da te neko na dugme kliknuo, centrifuga, kao mnogo pijana faza u četiri ujutru - priča Sale u emisiji "Otkrivanje sa Milenom" i dodaje da ga ništa nije bolelo:

1/8 Vidi galeriju Sale Tropiko Foto: Kurir Televizija

- Ne, ne sve je kul, ništa me ne boli. Sve mi je dobro samo što ne mogu da sastavim vid. Nosio sam naočare i kaže mi Helena: "Skini naočare", ja sam ih skinuo kaže da su mi se ovako oči vrtele. Dolazi Hitna pomoć po meni, pitaju me jel sam pio, ja kažem: "Ne, sve regularno. Bio sam na suncu, juče, danas..." Prvo su posumnjali da je sunčanica, jer to su nuspojave. Otišli smo tamo i meni su uradili skener i rekli su mi da sam imao manji moždani udar.

1/5 Vidi galeriju Sale Tropiko Foto: Privatna arhiva

Razvod koji se čekao godinama

Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i zvanično su stavili tačku na svoj brak. Iako su već godinama živeli odvojeno i svako krenuo svojim putem, sada je i na papiru potvrđeno da među njima više nema bračne zajednice.

Njih dvoje su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a vest o razlazu svojevremeno je iznenadila mnoge. Ipak, kako su tada isticali, odluku su doneli mirno i bez teških reči, vodeći se pre svega željom da sačuvaju dobar odnos zarad porodice i zajedničke dece.

U periodu nakon rastanka, i Jovana i Sale nastavili su svoje živote. Fokusirali su se na karijere, ali i na roditeljske obaveze, trudeći se da uprkos razvodu ostanu u korektnim odnosima. Pevač je u međuvremenu našao novu partnerku, dok se o emotivnom životu njegove bivše žene malo zna.

Kako sada stvari stoje, formalizacija razvoda bila je samo pitanje vremena, s obzirom na to da već pet godina ne funkcionišu kao bračni partneri. Ovim činom i zvanično je zatvoreno jedno poglavlje njihove ljubavne priče, koja je godinama bila pod budnim okom javnosti.

Da su i dalje u braku nakon 5 godina od razlaza, otkrio je pevač nedavno gostujući u emisiji

Kurir.rs