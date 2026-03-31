Pop pevač Sergej Ćetković došao je na promociju novog albuma Nine Badrić, koju je organizovala u Beogradu. Ovo je bio prvi njegov susret s novinarima nakon nedavne gala proslave 50. rođendana, pa je razgovor s predstavnicima medija započeo na tu temu.

- Ovih dana najčešće me pitaju kako je bilo na rođendanu s obzirom na to da sam zaokružio 50. Bilo je fenomenalno, hvala svima na lepim željama i idemo dalje.

Bila je gala proslava kao što smo videli.

- Pa 50 mora da se proslavi kako treba.

Odjeknula je tvoja izjava da si nastupao sa Jakovom Jozinovićem i da je lepo što se on desio ovoj omladini. Da li se to desilo spontano i da li zaista to misliš?

Sergej Ćetković smatra da Jakov treba da bude uzor omladini Izvor: Kurir

- Ono što kažem to i mislim. Za Jakova je živa istina i zaista sam srećan što se pojavio neko kao on i vratio omladinu na fabrička podešavanja. Osam koncerata u Sava centru govori o tome da postoje ljudi koji će vratiti dobru muziku na velika vrata. Bilo je komentara kako je napravio karijeru na tuđim pesmama, pa svi smo mi počeli na raznim mestima od restorana, kafe barova pevajući tuđe hitove i gradili polako svoju karijeru. On je izabrao Sava centar i druge veće prostore, ne vidim ništa loše u tome.

Bilo je i priča da on ne daje autorska prava na svoje pesme, oglasio se takmičar iz "Pinkovih zvezda" koji je pevao Jozinovićev hit "Ja volim kad si tu" i objasnio da njegov nastup ne može da bude na Jutjubu.

"Jakov radi to iskreno"

- Nisam to ispratio, non-stop sam u studiju i isključen sam. Postoje autorska prava, izdavačka prava, to nije pitanje za Jakova već više za izdavača i autore kompozicija. Mislim da je to sve bez osnova i da se traži još jedan naslov kako bi se njemu prišilo nešto drugačije, a čovek stvarno sa svojih 20 godina radi to najiskrenije moguće. Bio sam na koncertu pa sam se sam uverio. Još uvek sam pod utiskom, toliko dobre energije i klinaca. Moje dete je bilo na dva koncerta, meni je to sasvim dovoljno.

Inače, Nina je stigla na promociju nešto posle Segeja, a tu su bile i Seka Aleksić, Milica Pavlović i jelena Tomašević. Ona je dobila veliki buket cveća, ali i tortu i prvo parče je bilo namenjeno upravo Sergeju. Hrvatska pop zvezda ponela je CD na promociju i time pokazala da se vraća u modu ono što je nekada bilo moderno. Poručila je da joj je bilo bitno da tekstovi budu dobri i zreli, jer ne može više da peva pesme koje je pevala sa dvadeset godina.