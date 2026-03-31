Tea Tairović govorila je o svom životnom putu, ambiciji, i borbi za uspeh u kojem danas uživa.

Gostovala je u emisiji kod svoje majke Božice Malević, te je govorila o problemima, velikim koracima i prekretnici na svom muzičkom putu.

"Puštam ljude da misle da mogu da me prevare"

Tea je pričala o odnosu sa medijima i komentarima da zna da bude gruba. Tairovićeva je otkrila kako se ponaša prema ljudima koji žele da iskoriste njen uspeh.

- Ja puštam ljude. A zašto? U poslednjih nekoliko godina više puta mi je nabacivano da sam jako gruba, stroga, zahtevna, preke naravi, oštra, da nemam takta... Zato sam odlučila da ne moram sve da kažem, ja to sačuvam za sebe. Puštam ljude čak i da misle da mogu da me prevare. Sve znam, sve osetim... Ako neko pređe granicu i ja sam to pustila, dozvolila sam da me prevari zbog koristi a pritom je nezahvalan, onda palim sve. Ako ti dam ovu čašu svesno i kažem: "Evo koristi je" a ti je prevrćeš bacaš je na krevet i ostavljaš svuda, e onda ću da razbijem i čašu i sto i sve redom... - objašnjavala je Tea kroz smeh.

"Kao da mi je trebalo duplo više nego drugima"

Tairovićeva je priznala da je previše samokritična i otkrila da joj je borba na estradi nekada delovala kao večnost.

- To je neverovatno koliko sam ja stroga prema sebi. Prema svojim prijateljima, saradnicima. Ne znam da li se čovek rodi sa takvim karakterom... Imala sam veliki duet sa Šabanom Šaulićem koji me je vinuo u nebesa, ali posle toga, kao da mi je trebalo duplo više da pokažem svoju vrednost. To mi je delovalo kao večnost, žuljalo me je to - iskreno je rekla Tea.

Prekretnica u karijeri

Tea Tairović je priznala da joj je prekretnica u karijeri pesma "Hajde", te je otkrila i nepoznate detalje o snimanju spota.

- Imam svoje sveske, imam ih preko 30. U jednoj od svesaka ja sam nacrtala mapu spota. Pokazala sam ali mene niko nije ozbiljno shvatio, ni koreograf nije shvatio šta ja zapravo hoću. Bila sam na snimanju van sebe jer to niko nije uvažio do kraja. Veliki pozdrav za Davida koji je radio taj spot i koji je ispratio moju ideju. Niko do tada se nije usuđivao da tako nešto proba, ali uspeli smo - govorila je pevačica.