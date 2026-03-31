Aleksndar Milić Mili otkrio je u jednom potkastu, da kada je on u svoju grupu ubacio pevača Alena Ademovića, da je Alen od Gorana Bregovića koji ga je isključio iz benda, došao bez dinara. Kako kaže kompoziror, pevač nije imao šta da jede.

- Ja sam skupio bend za dva dana. Alen je izgubio posao kod Bregovića, nije imao šta da jede, ja sam zbog toga krenuo na turneju... Pitao me je da li imam neku kombinaciju, rekao hajde videćemo nešto. Ja sam bio razvalio ono sa Miligramom. Adil je pre njega pevao i razvalio. Ali Alen je bio dete, nema od čega da živi pa sam ja rekao hajde... Rek'o hajde da napravimo i nastup, skupio sam bend... Imali probu, rek'o aj da odsviramo nešto da vidimo kako ljudi reaguju. I mi izađemo na binu, Alen uzima stolicu, seda iza kod bubnjara, mikrofon uzeo, ja kažem: "Alo, gde ceš ti?" A on je navikao tako kod Bregovića da sedi i peva... Kažem: "Alo, uzmi taj mikrofon, izađi i pevaj, pleši, radi nešto. Imamo prvi koncert, ako sad propadnemo dobićeš nulu i opet si švorc". Bolje da probamo i tako je nastao haos - prisećao se Mili u "Vostacast-u".

O deci i ženi

On se dotakao i supruge Nine i njihovo dvoje dece, te je priznao da mu je roditeljstvo u početku jako teško palo.

- To je bio za mene ogroman šok, ja sam to jedva preživeo. Ali ja nisam ni bio tu, ja se bavim finansijama, kućama, organizacijom i od čega će porodica da živi... Ja sam bio u najvećem stresu, a sve je uglavnom Nina to sama - ispričao je iskreno muzičar.

Prisetio se i susreta sa sadašnjom suprugom.

- Kad se pojavila i kad smo se pogledali odmah sam znao da je ona ljubav mog života. Ona se vratila u Italiju da studira, ja sam samo rekao javite mi kada bude došla ponovo. I stvarno, nakon nekoliko meseci, mene zove jedna prijateljca i kaže da Nina dolazi sutra u Beograd. Otišli smo na večeru i rekao sam joj: "Otkad sam te video onog dana, ne mogu da prestanem da mislim o tebi". Ona je bila tada u vezi. Ja sam joj rekao: "Gledaj, ovako ćemo, sutra ujutru kad se probudiš nazovi ga i reci mu da raskidate. Kada to završiš, nazovi me". I ona me nazove i otada se nikada više nismo razdvajali. Toliko je bilo ljubavi - priča on kroz osmeh.

Pucao sam sebi u ruku

Mili je otvoreno govorio o grešci prilikom korišćenja oružja koja je umalo mogla da ga košta mnogo ozbiljnije povrede.

- Hteo sam da pomognem nekome da mu rešim nešto u bolnici. Zvao sam bolnicu i dok je to bilo zauzeto ja sam rastavljao pištolj i izvadio sam metke i sve osigurao. Kako sam dobio liniju vratio sam metke u pištolj i odložio ga sa strane - započeo je kompozitor.

Kako je dalje objasnio, do nezgode je došlo u trenutku nepažnje, kada je pokušao ponovo da rastavi oružje, ne shvatajući da su meci i dalje u njemu.

- Tada sam stavio slušalicu sa strane i uzeo sam ponovo da rastavim pištolj, ali su meci bili unutra. Kako sam nategao, vidim nešto zapelo i opalim. Najluđa scena je kada sam otvorio vrata, zovem Hitnu pomoć i kažem im: "Brate, vidi upucao sam se" i ulazi policija prva. Policajac ulazi i uzima oružje sa dva prsta i podigne ga gore, tada mu ispada pištolj koji je repetiran. Ja kako vidim da pada pištolj, bacam se sa sve rupom u hodnik jer kakve sam sreće, mene će u glavu da opali - ispričao je Mili u podkastu "Voštkast".

Pokušali smo da dođemo do Alena, ali broj telefona poznat redakciji je bio nedostupan.

