SVETA VODA PRODRMALA SCENU! Lidija Graovac zakoračila na estradu snažnim debitantskim singlom i emocijom koja ne ostavlja ravnodušnim
Mlada pevačica Lidija Graovac, bivša učesnica Zvezda Granda, napravila je važan korak u svojoj karijeri objavljivanjem prvog singla simboličnog naziva „Sveta voda“, uz koji je predstavila i upečatljiv spot. Nakon zapaženih nastupa u takmičenju Zvezde Granda, gde je skrenula pažnju publike i žirija, sada Lidija pokazuje i autorsku i izvođačku zrelost.
Pesma „Sveta voda“ donosi snažnu emociju, spoj ranjivosti i unutrašnje snage, dok vizuelni identitet spota dodatno naglašava poruku koju mlada pevačica želi da prenese. Iza projekta stoje autori Dimenzija i Mikos Mikeli, dok je aranžman realizovan u studiju poznatog harmonikaša i producenta Aleksandar Sofronijević, što je dodatno doprinelo kvalitetu završnog zvuka.
Govoreći o svom prvom singlu, Lidija ne krije koliko joj ovaj trenutak znači:
- Ovo je za mene dan koji nosi težinu sna, borbe i oslobađanja. Objavila sam svoju prvu pesmu "Sveta voda" i dok ovo pišem, osećam kako mi srce još uvek lupa kao da pokušava da sustigne sve emocije koje su me preplavile. Ovaj trenutak nije samo muzika. Ovo je moj dokaz da se hrabrost rađa onda kada odlučiš da se više ne skrivaš. Da prestane š da ćutiš i da se pitaš da li si dovoljna, već da staneš pred svet baš takva kakva jesi. Strah je bio tu. Ogroman. Pitala sam se da li će neko osetiti ono što sam ja osećala dok sam radila na njoj. Da li će prepoznati bol, lepotu, ranjivost i snagu u isto vreme. Ali u jednom trenutku shvatila sam, čak i ako je oseti samo jedna osoba, vredelo je. A i da je ne oseti niko… vredelo je za mene. Ponosna sam na sebe, na svaki korak koji me doveo ovde, na svaku sumnju koju sam pobedila i na svaki trenutak u kome nisam odustala.
Hvala svima koji slušaju, koji veruju i koji su tu. Vaša podrška čini ovaj trenutak još većim i važnijim. Takođe bih želela da se zahvalim svim ljudima koji su radili sa mnom na ovom projektu i koji su učinili sve još boljim nego što sam mogla da zamislim. Ovo je tek početak - navela je Lidija.
Publika je već na prvo slušanje prepoznala iskrenost i energiju koju Lidija unosi u svoju muziku, a mnogi komentarišu da „Sveta voda“ ima potencijal da postane jedan od zapaženijih debija na domaćoj sceni. Ukoliko je suditi po reakcijama i njenoj odlučnosti, pred Lidijom Graovac je put koji bi mogao da je pozicionira među nova imena na koja treba ozbiljno računati.