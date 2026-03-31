- Ovo je za mene dan koji nosi težinu sna, borbe i oslobađanja. Objavila sam svoju prvu pesmu "Sveta voda" i dok ovo pišem, osećam kako mi srce još uvek lupa kao da pokušava da sustigne sve emocije koje su me preplavile. Ovaj trenutak nije samo muzika. Ovo je moj dokaz da se hrabrost rađa onda kada odlučiš da se više ne skrivaš. Da prestane š da ćutiš i da se pitaš da li si dovoljna, već da staneš pred svet baš takva kakva jesi. Strah je bio tu. Ogroman. Pitala sam se da li će neko osetiti ono što sam ja osećala dok sam radila na njoj. Da li će prepoznati bol, lepotu, ranjivost i snagu u isto vreme. Ali u jednom trenutku shvatila sam, čak i ako je oseti samo jedna osoba, vredelo je. A i da je ne oseti niko… vredelo je za mene. Ponosna sam na sebe, na svaki korak koji me doveo ovde, na svaku sumnju koju sam pobedila i na svaki trenutak u kome nisam odustala.

Hvala svima koji slušaju, koji veruju i koji su tu. Vaša podrška čini ovaj trenutak još većim i važnijim. Takođe bih želela da se zahvalim svim ljudima koji su radili sa mnom na ovom projektu i koji su učinili sve još boljim nego što sam mogla da zamislim. Ovo je tek početak - navela je Lidija.