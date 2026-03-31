Ekipa našeg portala posetila je kuću u kojoj je do pre pet godina živela Stela Savić, čija je tragična sudbina potresla javnost, a za koju se nakon njen smrti bori njen prijatelj Kristijan Golubović.

Podsetimo, Stela je izgubila život u nesvakidašnjim okolnostima, nakon što je završila u ventilacionom otvoru, gde je i preminula. Sahranjena je na groblju Lešće u subotu, 28. marta.

Pravna borba

U njenom domu na Zvezdari je muk. Samo se čuje glas Kristijana Golubovića,koji tvrdi da je bio staratelj Savićeve i da će do kraja pravnim putem da se bori za njenu imovinu. On je u međuvremenu preuzeo brigu o objektu i, kako kaže, odlučio da mu udahne novi život.

Kuća Stele Savić u koju se uselio Kristijan

- Želeo sam da ovo mesto više ne bude simbol tuge, već početka nečeg novog - rekao nam je Golubović dok nas je uvodio u jedan deo kuće koji je renoviran.

Deo kuće renovirao

Tokom obilaska, pokazao nam je prostorije koje je detaljno obnovio od dnevne sobe, koja je sada svetlija i prostranija, do kuhinje i ostalih prostorija u prizemlju. Posebnu pažnju posvetio je detaljima, nastojeći da zadrži duh kuće, ali i da joj podari savremen izgled.

Ipak, nije sve sredio, pa je fasada oronula, u podrumu su buđavi zidovi, a garderoba, kao i stvari su svuda po kući nabacane.

Kristijan ističe da nije želeo da izbriše prošlost.

- Ova kuća ima svoju priču i to ne može da se promeni. Ali može da se nastavi dalje - dodao je.

"Bili su prijatelji"

Komšije koje smo zatekli u blizini kažu da je dugo vladala tišina oko ovog mesta, ali da su radovi i dolazak Golubovića ponovo uneli život u kraj.

- Kristijan je tu dolazio godinama. Valjda su bili prijatelji. On je renovirao prozore i sredio dvorište - rekao nam je jedan komšija.

Iako su uspomene na Stelu i dalje prisutne, ona poslednjih pet godina nije živela u ovoj kući već kod svog partnera u ulici Vojislava Ilića. Ova kuća u kojoj je bila naša ekipa predstavlja spoj prošlosti i sadašnjosti, mesto koje podseća na jednu tragičnu sudbinu, ali i na pokušaj da se iz nje izgradi nešto novo.

Da li će Golubović uspeti u svojoj borbi za imovinu prijateljice o kojoj je, kako kaže, brinuo za života, ostaje nam da vidimo.

Podsetimo, Golubović je za Kurir istakao da je sa porodicom Savić povezan još od detinjstva i da je u Stelu poslednje četiri godine uložio 58.300 evra, kao i da su mu njeni roditelji ostali dužni 28.000 evra. Kako je naveo, njihovo prijateljstvo trajalo je decenijama, tokom kojih joj je, prema sopstvenim rečima, pomagao finansijski i lično, naročito u teškim periodima njenog života.

Živele generacije porodice Savić

U kući, u kojoj on sada stanuje, prema njegovim rečima živele su generacije Steline porodice.

- U ovoj kući gde se ja sad nalazim je živela cela njena porodica od pradede, pa do nje danas. Nažalost, godinama je koristila teške supstance, pljačkali su je. Ta žena je jedina u istoriji koja je pobegla iz policijskih kola. Treći put je zatvorila policijsku patrolu u svoju kuću i pobegla. To je anegdota da Stela Savić muriju vuče za nos i mi smo je gledali kao bandita - otkrio je Golubović.

O sporu oko imovine i Stelinim odnosima sa komšijama, rekao je:

- Stanari su hteli da je isteraju odavde na silu. Treba da im je na čast, ali i upozorenje od mene jer ću braniti životom sve što Stela ima, iako meni ništa ne treba i do moje smrti ništa neću prebaciti na mene, ali oni neće to dobiti jer su želeli da otmu. To je svega nekih 30.000 evra. To je kuća sa dvorištem, jako lepa i starinska.

Jedan vlasnik placa je u Švedskoj, druga je baba koja se i dan danas šminka. I oni je tužakaju da bi mogli da prodaju investitoru Stelin deo. Nikad nisu ništa očistili, ovde je bilo leglo narkomana, oko 400 špriceva sam izbacio iz dvorišta, spasio malo imovine i skulptura što je njen otac pravio i držao Stelu kao malo vode na dlanu.

Dugovanja

Potom je izneo finansijske detalje i dugovanja:

- Za dvadeset godina sam dao previše para. Njeni roditelji su mi ostali dužni preko 28.000 evra. Niti sam joj to ikad tažio, niti bi mogla da mi vrati. Njoj sam dao za održavanje, tablete, hranu, oblačenje, negu, slatkiše 58.300 evra poslednje četiri godina, u dinar imam svaku fakturu.

Zadnjih sedam dana sam potrošio 3.420 evra na sahranu, odor, administraciju. Niko nije Steli platio grob u koji sam je spustio. Za sve imam račune. Moja moralna dužnost bila je da je čestito spustim u grob. Na sahrani je bilo osam ljudi, a pet je bilo zbog mene. To je najskromnija sahrana.

Zatim se osvrnuo na imovinu i lične stvari.

- U ovoj kući su moje vredne stvari. Ja sam stavio bravu da ne može niko da uđe. Sva prava imam da raspolažem njenom imovinom. Ja ne mogu da uzmem samo što sam dao. Moj odnos sa mojom suprugom je iskvaren zbog osoba kao što je Stela. Moja Kristina nije toliko humana prema narkomanima kao ja. Znate li šta je kada vi dajete po 50, 100, 200 ili 2000 evra i to u nepovrat. Imam video zapis kako dajem pare, svaku priznanicu, fakturu, sad bi dao sve da ona ustane iz groba. Ali ne može i sada je spasi ono što možeš - tvrdi on.