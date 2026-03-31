Milica Pavlović danas je prisustvovala promociji albuma njene koleginice Nine Badrić, pa tom prilikom je i razgovarala sa novinarima o aktuelnim temama.

O izjavi Dejana Kostića

Milica je pohvalila svog saradnika Dejana Kostića i složila sa njegovom izjavom o Ceci i njenom bogatom repertoaru.

- Deki je stvarno mnogo dobar lik. On time ništa nije slagao da Ceca prstom može da bira pesme i repertoar. Žena ima toliko hitova, svako ko kaže drugačije, treba da se stidi. Zaista tu nije ništa loše rekao, ali nisam do kraja ispratila taj intervju. A ja sam mnogo vredna, mislim da se nikada nisam ni podigla sa te stolice. Stalno radim, 24 časa, volim ovo što radim izuzetno, radujem se životu - izjavila je pevačica.

O Jakovu Jozinović

Na pitanje o mladoj zvezdi Jakovu Jozinoviću i napadima koje trenutno doživljava zbog toga što, kako kažu, karijeru gradi na tuđim pesmama, Milica je rekla:

- Ma ko ga napada? Dajte, molim vas. Lep ko lutka, rumeni obrazi, one lepe šiškice, kosica, puni gde god se pojavi, samo napred on svojim putem. Što bi rekao Dino Merlin, furaj mali! - istakla je Pavlovićeva.

O Konstantinosu Argirosu

Pitali smo je da li se čula sa poznatim Grkom Konstantinosom Argirosom, koji je nedavno izjavio da bi radije snimio duet sa Aleksandrom Prijović nego sa njom.

- Rekao je da ne bi mene zvao za duet? Onda ga sledeći put pitajte zašto. To je svakako lepo, ali pitajte ga... - rekla je Milica Pavlović kroz zagonetni osmeh, pa dodala:

- Nedavno mi je rekao, tj. pre dva dana, a znala sam to i pre mesec dana, da u septembru ima još jedan koncert, tako da, u kontaktu smo, u super smo odnosima, pa ga tad pitajte sve. Nisam u njegovom telu niti u njegovoj glavi, ne znam što je čovek to rekao, ako je tako rekao.

Milica Pavlović i Konstantinos Argiros su izgradili prijateljski odnos Foto: Nikola Radišić

O Darku Laziću

Milica je pružila podršku Darku Laziću i podržala ga u odluci da se vrati nastupima nakon velike porodične tragedije u kojoj je izgubio brata.

- Uvek ste imali budala. On ima 3 porodice u domaćinstvu koje treba da izdržava. Najlakše je suditi nekome a ne biti u njegovim cipelama. Njega je zadesila takva tragedija da ko god može da kaže nešto loše trenutno o njemu, nek se pogleda u ogledalo i nek se zapita šta nije u redu sa njim. Darko samo napred, rad leči, razumem ga i ispravno je što se vratio svom poslu. Pošto je naš posao muzika, nosi i dobre i loše strane, a on je svestan da mora da zabavi ljude prekoputa sebe, a možda se njemu i ne zabavlja, ali daje sve od sebe.

O Jeleni Karleuši

Mlada pevačica je otkrila da li je skoro srela Jelenu Karleušu, sa kojom već neko vreme nije u dobrim odnosima.

- Nisam je srela i ne verujem da bih joj se javila. Zavisi od mog raspoloženja da li bih joj uzvratila da me prva pozdravi - priznala je Milica Pavlović za Telegraf.

