Aleksandar Milić Mili je otkrio da je svojevremeno u mladosti koristio marihuanu, ali da to nije dugo trajalo. Osim toga, kompozitor je govorio i o tome koliki je ljubitelj rejv žurki i da posećuje te vrste događaja u Beogradu, ali i širom Evrope.

- Rejv žurke volim, ali tamo stvarno pijem samo vodu. Stvar je u muzici, nema drugog objašnjenja, mene muzika radi nenormalno. Sad sam bio na jednom rejvu u Beogradu, ali sam pogrešio veče. Nas je bilo 40 u ekipi, mi idemo po celom svetu na te žurke. To je trajalo ceo vikend, ja sam bio u petak, a bolja je žurka bila u subotu, ali sam kući otišao oko pola pet ujutru. Nisam mnogo zaglavio - govorio je Mili kroz osmeh u podkastu "Voštkast", pa nastavio:

- Volim i da popijem i da se zezam, ali nikad previše. Nikad nisam ništa probao od nedozvoljenih supstanci, osim trave, kao što sam rekao. Duvao sam neko vreme kao klinac i to je bilo sve zbog muzike. Ne kao da ja izađem iz kuće naduvan i tako funkcionišem. Na rejvovima nemam potrebu ništa drugo osim vode da konzumiram. Mi smo bili skoro u Parizu na nekom rejvu, ja sam popio pet-šest flašica vode. Meni ta muzika daje tu nenormalnu energiju da mogu i po devet sati da đuskam. Ti uđeš u vajb i ritam i furaš tako i tamo su generalno ljudi veseli, puls ti je miran, harmonija neka. Tamo nikad nisam čuo da se neko pobio. Mislim, svašta se tu konzumira, ali i to je provod.

Usledilo je i pitanje da li ga rejv žurke inspirišu na to da stvara svoju muziku.

- Idem po celom svetu i tako nalazim inspiraciju u raznim situacijama i sa svih strana. Kad ujutru upalim TV, na primer. Svuda nalazim inspiraciju - rekao je Mili.

Vreteno zamenjena baladom "Ko ovu dramu režira"

Često možemo čuti razne priče da su neke pesme koje su proslavile nekog izvođača trebale da završe kod nekog drugog, pa je sada Aleksandar Milić Mili otkrio da je i jedna pesma Svetlane Cece Ražnatović trebala da bude zapravo pesma za Jelenu Karleušu.

Reč je o pesmi "Vreteno", koja je nakon 30 godina ponovo jedna od najslušanijih numera na muzičkim platformama, a kako tvrdi autor iste, to je bila pesma za Karleušu. Međutim, po njegovoj priči, ta numera je ipak morala na Cecin album, a on je onda Jeleni uradio jednu od njenih najpozantijih balada "Ko ovu dramu režira".

- Ja sam Jeleni Karleuši napravio pesmu "Vreteno". Pesma je dobro ispala, a već sam Ceci završavao album i onda sam se izvinio Karleuši i rekao joj: "Gledaj, ja moram ovo da stavim na Cecin album jer mi se uklapa u projekat, izvini, ali ću tebi da napravim jednu baladu koja će da ti traje ceo život". Jelena u to vreme nije imala nijednu baladu koja je za sva vremena i napravio sam joj "Ko ovu dramu režira" i to je stvarno pesmetina - ispričao je Mili u podkastu "Voštkast".

Na pitanje da li je u tom momentu znao da ima pesmu koja će odgovarati baš Jeleni, Mili je odgovorio da nikad ne razmišlja o izvođačima već o samom delu.

- Nikad kad radim pesmu ne razmišljam o izvođačima. Moj posao je da ja napravim nešto što liči na delo, stalno kombinujem umetnost sa komercijalom jer samo tako mogu da guram tržište napred. Nikad nisam pomislio na pevača, moj zadatak je da napravim delo koje ima muzički smisao - zaključio je Mili.

