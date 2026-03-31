Ekipa Kurira se susrela sa Sekom Aleksić na promociji albuma pevačice Nine Badrić, gde nam je ispričala detalje o svojoj bobi za potomstvo.

Pevačica Seka Aleksić ne krije da se dugo borila da se ostvari kao majka. Sada ima dva sina. Ona i njen suprug Veljko Piljkić su prošli kroz mnogo toga, a sada je progovorila o najtežim momentima.

Seka Aleksić je javnosti poznata po svojoj otvorenosti i direktnosti, pa se osvrnula na sve komentare koje su ona i Veljko dobijali dok su se borili da postanu roditelji.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Šta ćeš ako te ostavi muž?"

- Najgore pitanje mi je bilo: "Šta ćeš ako te ostavi muž zato što ne možeš da rodiš decu". Ja sam otresita ovako, ali iza te otresite stoji neka druga osoba, samo prikrivam tako svoje emocije. Mislim da će se žene složiti sa mnom da su to jako teška i potresna pitanja zato što vas automatski to pitanje baca u razmišljanje: "A šta ako se zaista to desi?" - priznala je Seka.

Aleksićeva kaže da je imala sreće što je izabrala baš Veljka koji je bezuslovno voli.

- Imala sam sreću da iza mene stoji ozbiljan muškarac koji me iskreno voli i njemu nije bilo bitno da li ću ja moći da rodim decu ili ne. Njemu sam bitna ja i moja sreća, a na sve to kad je čovek iskren Bog tako i da. I želim još takvih nagrada - iskrena je ona.

Takođe, istakla je da bi želela u budućnosti još dece.

Autfit koji je svima skrenuo pažnju

Podsetimo, pevačica nije prošla neopaženo na nedavnom događaju koji je organizovala Dunja Jovanić. Seka je zbog velikog dekoltea dobijala razna pitanja.

- Svi su me pitali da li sam stavila silikone, a meni je žao što ne mogu da slikam da žene vide kako se to lepi. Te trake su spas za žene sa velikim grudima i za velike dekoltee. Ja sam to videla kod Kim Kardašijan, odličan je efekat - otkrila je Seka.

Uskoro kod plastičara

- Nećete me prepoznati kad se pretegnem, sigurno ću ići na neke korekcije. Jedina stvar zbog kojih sam zažalila su tetovaže, barem da sklonim ove što se vide. Laser peče, to vas pecka tačku po tačku, sad sam na pola ni tamo ni ovamo i ne znam šta da radim sad - izjavila je pevačica.

"Želim devojčicu"

Podsetimo, pevačica je ranije govorila o budućnosti, pa je otkrila da priželjkuje ćerku.

- Želim da rodim sebi još jedno dete. Bila bi super devojčica zbog tate, kažu da ćerke i tata imaju poseban odnos. Ja sam po prirodi imam više muških hormona, ali ako bude žensko nadrljala je - rekla je pevačica.

